Які бувають перемикачі механічних клавіатур і для чого вони підходять

Механічні клавіатури цінують за гнучкість у налаштуванні, і одна з головних речей, яку в них можна підібрати під себе — це перемикачі. Саме вони визначають, як клавіатура відчувається під пальцями, наскільки гучно працює і для чого підходить краще.

Які бувають типи перемикачів і які для чого підходять

Які бувають основні типи перемикачів

Усі найпоширеніші перемикачі зазвичай ділять на три великі категорії: лінійні, клікаючі та тактильні. Лінійні працюють плавно, без вираженого опору чи клацання в момент спрацьовування.

Клікаючі мають і характерний клік, і відчутний поштовх у точці натискання. Тактильні, своєю чергою, дають відчутний поштовх, але без гучного клацання.

Саме на цій основі й будуються найвідоміші кольори перемикачів.

Читайте також:

Що означають червоні перемикачі

Червоні перемикачі — одні з найпоширеніших. Це лінійний тип, який вирізняється легкою активацією і не потребує сильного натискання для спрацювання.

Саме тому вони особливо популярні серед гравців, яким важлива швидкість реакції і можливість швидко багаторазово натискати клавіші. Для динамічних ігор такий варіант вважається одним із найзручніших.

Для чого підходять жовті та чорні

Жовті перемикачі теж належать до лінійних і за відчуттями займають проміжну позицію. Вони не настільки легкі, як червоні, але й не такі тугі, як чорні, тому мають вигляд більш універсального варіанта.

Чорні перемикачі також лінійні, але для натискання потребують більшого зусилля. Через це їх частіше обирають ті, хто багато друкує і хоче більш контрольованого натискання, де менше шансів випадково активувати клавішу.

Чому сині вважають "друкарськими"

Сині перемикачі — це класичний клікаючий варіант. Вони мають чітке клацання і добре відчутний момент спрацьовування, через що багатьом подобаються під час набору великих обсягів тексту.

Саме їх часто обирають письменники, журналісти, програмісти та всі, хто багато друкує. Але у таких перемикачів є очевидний мінус — вони доволі гучні, тому в тихому приміщенні або спільному офісі можуть швидко почати дратувати оточення.

Чим особливі коричневі перемикачі

Коричневі перемикачі належать до тактильного типу. Вони дають відчутний поштовх під час натискання, але без гучного кліку, тому їх часто вважають компромісом між іграми та друком.

Саме тому коричневі часто називають універсальними. Вони поєднують достатню швидкість із кращим контролем натискання і можуть підійти тим, хто часто помиляється на занадто легких лінійних перемикачах.

Які кольори вважаються менш поширеними

Окрім найвідоміших кольорів, є й менш популярні варіанти для більш специфічних сценаріїв. Наприклад, сріблясті перемикачі — це лінійний тип із коротшим ходом і нижчою точкою спрацювання, тому вони ще швидші за червоні.

Через це їх часто обирають ті, кому потрібна максимальна швидкість у змагальних іграх. Але для друку вони вважаються менш точними.

Прозорі перемикачі — це тактильний тип із дуже високим зусиллям натискання. Вони підходять тим, хто хоче більш повільний і свідомий набір тексту, де кожне натискання добре відчувається.

Є й рідкісні зелені перемикачі, які орієнтовані на тих, кому подобається максимально гучний і виразний клік, майже як у старих друкарських машинках. Вони ще тугіші за сині і розраховані на дуже специфічні вподобання.

Раніше Новини.LIVE писали, що колір USB-порту на пристрої може нести цілком практичну інформацію, а не бути просто дизайнерським рішенням. Таке маркування часто вказує на покоління інтерфейсу, можливу швидкість передавання даних і навіть на здатність порту подавати живлення в окремих сценаріях, зокрема коли комп'ютер перебуває у вимкненому стані.

Також Новини.LIVE розповідали, що один із технологічних ентузіастів представив незвичну й водночас іронічну концепцію клавіатури, де кожна клавіша відповідає не окремій літері, а цілому слову. Такий пристрій отримав понад тисячу клавіш і був побудований навколо набору найуживаніших слів англійської мови.