Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что означают разные цвета переключателей на механических клавиатурах

Что означают разные цвета переключателей на механических клавиатурах

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 16:32
Какие бывают переключатели механических клавиатур и для чего они подходят
Механические переключатели для клавиатуры. Фото: кадр из видео/YouTube

Механические клавиатуры ценят за гибкость в настройке, и одна из главных вещей, которую в них можно подобрать под себя — это переключатели. Именно они определяют, как клавиатура ощущается под пальцами, насколько громко работает и для чего подходит лучше.

О том, какие бывают типы переключателей и какие для чего подходят, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Какие бывают основные типы переключателей

Все самые распространенные переключатели обычно делят на три большие категории: линейные, кликающие и тактильные. Линейные работают плавно, без выраженного сопротивления или щелчка в момент срабатывания.

Кликающие имеют и характерный клик, и ощутимый толчок в точке нажатия. Тактильные, в свою очередь, дают ощутимый толчок, но без громкого щелчка.

Именно на этой основе и строятся самые известные цвета переключателей.

Что означают красные переключатели

Красные переключатели — одни из самых распространенных. Это линейный тип, который отличается легкой активацией и не требует сильного нажатия для срабатывания.

Именно поэтому они особенно популярны среди игроков, которым важна скорость реакции и возможность быстро многократно нажимать клавиши. Для динамичных игр такой вариант считается одним из самых удобных.

Для чего подходят желтые и черные

Желтые переключатели тоже относятся к линейным и по ощущениям занимают промежуточную позицию. Они не настолько легкие, как красные, но и не такие тугие, как черные, поэтому выглядят более универсальным вариантом.

Черные переключатели также линейные, но для нажатия требуют большего усилия. Поэтому их чаще выбирают те, кто много печатает и хочет более контролируемого нажатия, где меньше шансов случайно активировать клавишу.

Почему синие считают "печатными"

Синие переключатели — это классический кликающий вариант. Они имеют четкий щелчок и хорошо ощутимый момент срабатывания, из-за чего многим нравятся при наборе больших объемов текста.

Именно их часто выбирают писатели, журналисты, программисты и все, кто много печатает. Но у таких переключателей есть очевидный минус — они довольно громкие, поэтому в тихом помещении или общем офисе могут быстро начать раздражать окружающих.

Чем особенны коричневые переключатели

Коричневые переключатели относятся к тактильному типу. Они дают ощутимый толчок при нажатии, но без громкого клика, поэтому их часто считают компромиссом между играми и печатью.

Именно поэтому коричневые часто называют универсальными. Они сочетают достаточную скорость с лучшим контролем нажатия и могут подойти тем, кто часто ошибается на слишком легких линейных переключателях.

Какие цвета считаются менее распространенными

Кроме самых известных цветов, есть и менее популярные варианты для более специфических сценариев. Например, серебристые переключатели — это линейный тип с более коротким ходом и более низкой точкой срабатывания, поэтому они еще быстрее красных.

Поэтому их часто выбирают те, кому нужна максимальная скорость в соревновательных играх. Но для печати они считаются менее точными.

Прозрачные переключатели — это тактильный тип с очень высоким усилием нажатия. Они подходят тем, кто хочет более медленный и сознательный набор текста, где каждое нажатие хорошо ощущается.

Есть и редкие зеленые переключатели, которые ориентированы на тех, кому нравится максимально громкий и отчетливый клик, почти как в старых печатных машинках. Они еще туже синих и рассчитаны на очень специфические предпочтения.

Ранее Новини.LIVE писали, что цвет USB-порта на устройстве может нести вполне практическую информацию, а не быть просто дизайнерским решением. Такая маркировка часто указывает на поколение интерфейса, возможную скорость передачи данных и даже на способность порта подавать питание в отдельных сценариях, в частности когда компьютер находится в выключенном состоянии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что один из технологических энтузиастов представил необычную и одновременно ироничную концепцию клавиатуры, где каждая клавиша соответствует не отдельной букве, а целому слову. Такое устройство получило более тысячи клавиш и было построено вокруг набора самых употребляемых слов английского языка.

компьютеры механическая клавиатура переключатели клавиатуры
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации