Какие бывают переключатели механических клавиатур и для чего они подходят

Механические клавиатуры ценят за гибкость в настройке, и одна из главных вещей, которую в них можно подобрать под себя — это переключатели. Именно они определяют, как клавиатура ощущается под пальцами, насколько громко работает и для чего подходит лучше.

О том, какие бывают типы переключателей и какие для чего подходят, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Какие бывают основные типы переключателей

Все самые распространенные переключатели обычно делят на три большие категории: линейные, кликающие и тактильные. Линейные работают плавно, без выраженного сопротивления или щелчка в момент срабатывания.

Кликающие имеют и характерный клик, и ощутимый толчок в точке нажатия. Тактильные, в свою очередь, дают ощутимый толчок, но без громкого щелчка.

Именно на этой основе и строятся самые известные цвета переключателей.

Что означают красные переключатели

Красные переключатели — одни из самых распространенных. Это линейный тип, который отличается легкой активацией и не требует сильного нажатия для срабатывания.

Именно поэтому они особенно популярны среди игроков, которым важна скорость реакции и возможность быстро многократно нажимать клавиши. Для динамичных игр такой вариант считается одним из самых удобных.

Для чего подходят желтые и черные

Желтые переключатели тоже относятся к линейным и по ощущениям занимают промежуточную позицию. Они не настолько легкие, как красные, но и не такие тугие, как черные, поэтому выглядят более универсальным вариантом.

Черные переключатели также линейные, но для нажатия требуют большего усилия. Поэтому их чаще выбирают те, кто много печатает и хочет более контролируемого нажатия, где меньше шансов случайно активировать клавишу.

Почему синие считают "печатными"

Синие переключатели — это классический кликающий вариант. Они имеют четкий щелчок и хорошо ощутимый момент срабатывания, из-за чего многим нравятся при наборе больших объемов текста.

Именно их часто выбирают писатели, журналисты, программисты и все, кто много печатает. Но у таких переключателей есть очевидный минус — они довольно громкие, поэтому в тихом помещении или общем офисе могут быстро начать раздражать окружающих.

Чем особенны коричневые переключатели

Коричневые переключатели относятся к тактильному типу. Они дают ощутимый толчок при нажатии, но без громкого клика, поэтому их часто считают компромиссом между играми и печатью.

Именно поэтому коричневые часто называют универсальными. Они сочетают достаточную скорость с лучшим контролем нажатия и могут подойти тем, кто часто ошибается на слишком легких линейных переключателях.

Какие цвета считаются менее распространенными

Кроме самых известных цветов, есть и менее популярные варианты для более специфических сценариев. Например, серебристые переключатели — это линейный тип с более коротким ходом и более низкой точкой срабатывания, поэтому они еще быстрее красных.

Поэтому их часто выбирают те, кому нужна максимальная скорость в соревновательных играх. Но для печати они считаются менее точными.

Прозрачные переключатели — это тактильный тип с очень высоким усилием нажатия. Они подходят тем, кто хочет более медленный и сознательный набор текста, где каждое нажатие хорошо ощущается.

Есть и редкие зеленые переключатели, которые ориентированы на тех, кому нравится максимально громкий и отчетливый клик, почти как в старых печатных машинках. Они еще туже синих и рассчитаны на очень специфические предпочтения.

