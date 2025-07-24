Что делает клавиша Fn на клавиатуре — разница между macOS и Windows

Клавиша Fn на клавиатуре. Фото: Unsplash

Клавиша Fn — незаметный, но важный элемент почти каждой современной клавиатуры. Она работает как модификатор, сочетаясь с другими клавишами, чтобы открывать аппаратные функции или альтернативные команды, однако в Windows и macOS ее поведение существенно отличается.

Об этом пишет SlashGear.

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Как Fn-клавиша работает в Windows и macOS

На большинстве клавиатур вы найдете клавишу Fn в левом нижнем углу, на полноразмерных моделях Mac с цифровым блоком — посередине, рядом с клавишами Home и End. В более новых MacBook вместо отметки "Fn" часто используют пиктограмму "Globe", но назначение остается тем же.

В Windows комбинация Fn + F1-F12 выполняет аппаратные функции, нанесенные на клавиши (например, Fn + F8 увеличит громкость). Нажав F1-F12 без Fn, вы получите стандартные действия системы или программ (например, F5 обновляет страницу).

На Mac все наоборот: F1-F12 сами по себе управляют аппаратными возможностями (яркость экрана, громкость и т.д.). Чтобы использовать "чистые" функциональные действия этих клавиш в определенных программах, откройте "Системные настройки" — "Клавиатура" — "Комбинации клавиш" — "Клавиши F" и активируйте опцию "Использовать клавиши F1, F2 и т.д. как обычные". После этого для аппаратных функций придется нажимать Fn + F-клавишу (например, Fn + F12, чтобы увеличить громкость).

В macOS клавишу Fn можно запрограммировать на отдельное действие без комбинации:

перейдите в "Системные настройки" — "Клавиатура";

в поле "Нажатие клавиши Fn" выберите желаемое действие: изменение языка ввода, показ эмодзи и символов, запуск диктовки или "Не выполнять действие".

В Windows назначить самостоятельное действие клавише Fn невозможно — она работает только вместе с другими клавишами.

Итак, хотя клавиша Fn выполняет роль модификатора на обеих платформах, порядок ее использования существенно отличается. Пользователям, которые переходят с Windows на Mac или наоборот, понадобится немного времени, чтобы привыкнуть к новому способу работы с функциональными клавишами.

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