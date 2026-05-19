Что за красная "кнопка" на ноутбуке Lenovo ThinkPad: не все об этом знают

Красный TrackPoint на клавиатуре ноутбука Lenovo. Фото: кадр из видео/YouTube

На многих ноутбуках Lenovo ThinkPad между клавишами G, H и B можно увидеть маленький красный элемент. Его часто ошибочно называют кнопкой, но на самом деле это TrackPoint — миниатюрный джойстик для управления курсором.

Что такое TrackPoint

TrackPoint появился еще в первых ThinkPad, которые IBM выпустила в 1992 году. После того как компьютерный бизнес IBM перешел к Lenovo, этот элемент остался одной из фирменных черт линейки.

Его главная задача — позволить пользователю двигать курсор мыши, не убирая руки с клавиатуры. Это особенно удобно во время набора текста, когда не хочется постоянно тянуться к тачпаду или мыши.

TrackPoint на ноутбуке Lenovo ThinkPad. Фото: Unsplash

TrackPoint реагирует не на нажатие как обычная кнопка, а на давление в разных направлениях. Внутри клавиатуры расположены специальные сенсоры, которые определяют силу и направление нажатия.

Если слегка нажать на красный элемент в сторону, курсор начнет двигаться в этом направлении. Чем сильнее давление, тем быстрее движется курсор.

Главное преимущество TrackPoint — быстрый доступ без смены положения рук. Пользователь может печатать, перемещать курсор и возвращаться к тексту без лишних движений.

Это особенно нравится тем, кто обладает слепым десятипальцевым набором. В таком стиле пальцы постоянно лежат на "домашнем" ряду клавиш, а TrackPoint как раз расположен рядом с ними.

Почему TrackPoint стал символом ThinkPad

Красный джойстик сохранился в ThinkPad более трех десятилетий и стал почти таким же узнаваемым элементом, как сам дизайн этих ноутбуков. Для многих пользователей это не просто дополнительная функция, а часть философии ThinkPad — практичность, точность и ориентация на работу с текстом.

Именно поэтому Lenovo долго не отказывалась от TrackPoint, даже когда большинство ноутбуков полностью перешли на большие тачпады.

Несмотря на культовый статус, будущее TrackPoint уже не такое очевидное. В 2025 году Lenovo представила ThinkPad X9 — одну из моделей без этого красного джойстика. Это вызвало обсуждение среди фанатов линейки, ведь раньше TrackPoint был почти обязательной чертой ThinkPad.

Пока что он остается во многих моделях, но появление ThinkPad без TrackPoint показывает, что Lenovo может постепенно переосмысливать дизайн своих ноутбуков.

