Discord змінює стандартні налаштування для підлітків у всьому світі — що зміниться

У месенджері Discord оголосили про глобальний запуск налаштувань "для підлітків за замовчуванням" для всіх нових і чинних акаунтів. Розгортання стартує на початку березня 2026 року й має посилити вікові обмеження та фільтрацію чутливого контенту, не відкриваючи іншим користувачам дані про вік.

Про це йдеться на офіційному сайті Discord.

Що відомо про правила підтвердження віку та нові обмеження доступу

Компанія повідомила, що в межах оновлення користувачі можуть отримувати запит на підтвердження віку, якщо хочуть змінити окремі налаштування або відкрити доступ до "чутливого" контенту. Це стосується, зокрема, обмежених за віком каналів і серверів, окремих команд застосунків та деяких запитів на повідомлення.

Підтвердження віку побудоване так, щоб зберігати приватність і давати вибір: можна скористатися оцінкою віку за обличчям або завантажити документ через партнерів Discord, а згодом обіцяють додати й інші варіанти. Окрім цього, платформа впроваджує фонову модель визначення вікової групи, яка має допомагати відрізняти дорослі акаунти без обов'язкової верифікації щоразу.

Відеоселфі для оцінки віку обробляються на пристрої й не надсилаються назовні, а документи, передані партнерам, мають видалятися швидко — у більшості випадків одразу після підтвердження. Статус верифікації не видно іншим користувачам, а підтвердження результату надходитиме в особисті повідомлення від офіційного акаунта Discord.

Разом із віковою перевіркою змінюються й правила "за замовчуванням". Для зняття розмиття з делікатного контенту або вимкнення цієї опції потрібно буде підтвердити, що користувач дорослий. Крім того, запити на особисті повідомлення від незнайомих людей за замовчуванням потраплятимуть в окрему папку, і змінити це зможуть лише верифіковані дорослі.

Подібний "підлітковий режим за замовчуванням" уже запускали у Великій Британії та Австралії, а тепер поширюють підхід на весь світ.

