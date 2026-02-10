Discord меняет стандартные настройки для подростков во всем мире — что изменится

Логотип Discord на экране смартфона. Фото: Unsplash

В мессенджере Discord объявили о глобальном запуске настроек "для подростков по умолчанию" для всех новых и действующих аккаунтов. Развертывание стартует в начале марта 2026 года и должно усилить возрастные ограничения и фильтрацию чувствительного контента, не открывая другим пользователям данные о возрасте.

Об этом говорится на официальном сайте Discord.

Что известно о правилах подтверждения возраста и новых ограничениях доступа

Компания сообщила, что в рамках обновления пользователи могут получать запрос на подтверждение возраста, если хотят изменить отдельные настройки или открыть доступ к "чувствительному" контенту. Это касается, в частности, ограниченных по возрасту каналов и серверов, отдельных команд приложений и некоторых запросов на сообщения.

Подтверждение возраста построено так, чтобы сохранять приватность и давать выбор: можно воспользоваться оценкой возраста по лицу или загрузить документ через партнеров Discord, а впоследствии обещают добавить и другие варианты. Кроме этого, платформа внедряет фоновую модель определения возрастной группы, которая должна помогать отличать взрослые аккаунты без обязательной верификации каждый раз.

Видеоселфи для оценки возраста обрабатываются на устройстве и не отправляются наружу, а документы, переданные партнерам, должны удаляться быстро — в большинстве случаев сразу после подтверждения. Статус верификации не виден другим пользователям, а подтверждение результата будет приходить в личные сообщения от официального аккаунта Discord.

Вместе с возрастной проверкой меняются и правила "по умолчанию". Для снятия размытия с деликатного контента или отключения этой опции нужно будет подтвердить, что пользователь взрослый. Кроме того, запросы на личные сообщения от незнакомых людей по умолчанию будут попадать в отдельную папку, и изменить это смогут только верифицированные взрослые.

Подобный "подростковый режим по умолчанию" уже запускали в Великобритании и Австралии, а теперь распространяют подход на весь мир.

