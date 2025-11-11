Windows 11 встановила рекорд — уперше зайнято 55% ринку ОС

Ноутбук з операційною системою Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 11 продовжує зміцнювати позиції та вперше отримала понад половину ринку серед операційних систем Microsoft. На цьому фоні частка Windows 10 помітно знижується як у світі, так і в Україні.

Про це йдеться у звіті StatCounter.

Яку частку на ринку займає Windows 11

Аналітичне агентство StatCounter оприлюднило статистику щодо ринку операційних систем станом на кінець жовтня 2025 року. За цими даними, частка Windows 11 серед комп'ютерів під керуванням ОС від Microsoft уперше перевищила 55%, що фактично робить її головною настільною системою компанії.

Частка Windows 11 на світовому ринку. Фото: StatCounter

На другому місці залишається Windows 10, офіційна підтримка якої завершилася в середині жовтня. Її популярність продовжує стабільно падати: зараз "десяткою" користуються 41,71% власників комп'ютерів на Windows. Третьою в рейтингу досі тримається Windows 7 із часткою 2,52%.

Серед старіших версій Windows у статистиці все ще фігурують Windows XP (0,22%), Windows 8 (0,18%) та Windows 8.1 (0,16%). Хоча їхні показники мінімальні, повністю ці системи з ринку поки не зникли.

Окремо у звіті зазначається, що в Україні темпи переходу на Windows 11 нижчі, ніж у середньому по світу.

Частка Windows 11 на ринку в Україні. Фото: StatCounter

Попри офіційне припинення підтримки, частка Windows 10 серед українських користувачів досі становить 54,05%, тоді як на нову Windows 11 перейшли лише 41,96% користувачів.

Нагадаємо, Windows 10 офіційно втратила підтримку 14 жовтня 2025 року. Вже в листопаді Microsoft припинить оновлення ще однієї популярної редакції — Windows 11 23H2, яка до цього часу залишалася однією з найстабільніших серед користувачів.

Також ми писали, що Microsoft експериментує з новою функцією для Windows 11, яка дозволить встановлювати відео як фон робочого столу. Опція відсилає до старої функції DreamScene з Windows Vista і може стати зручною альтернативою стороннім програмам на зразок Wallpaper Engine.