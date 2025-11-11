Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии "Десятка" теряет позиции — какая версия Windows сейчас доминирует

"Десятка" теряет позиции — какая версия Windows сейчас доминирует

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 11:41
обновлено: 10:43
Windows 11 установила рекорд — впервые занято 55% рынка ОС
Ноутбук с операционной системой Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 11 продолжает укреплять позиции и впервые получила более половины рынка среди операционных систем Microsoft. На этом фоне доля Windows 10 заметно снижается как в мире, так и в Украине.

Об этом говорится в отчете StatCounter.

Реклама
Читайте также:

Какую долю на рынке занимает Windows 11

Аналитическое агентство StatCounter обнародовало статистику по рынку операционных систем по состоянию на конец октября 2025 года. По этим данным, доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft впервые превысила 55%, что фактически делает ее главной настольной системой компании.

Доля на рынке Windows 11 в мире
Доля Windows 11 на мировом рынке. Фото: StatCounter

На втором месте остается Windows 10, официальная поддержка которой завершилась в середине октября. Ее популярность продолжает стабильно падать: сейчас "десяткой" пользуются 41,71% владельцев компьютеров на Windows. Третьей в рейтинге до сих пор держится Windows 7 с долей 2,52%.

Среди более старых версий Windows в статистике все еще фигурируют Windows XP (0,22%), Windows 8 (0,18%) и Windows 8.1 (0,16%). Хотя их показатели минимальны, полностью эти системы с рынка пока не исчезли.

Отдельно в отчете отмечается, что в Украине темпы перехода на Windows 11 ниже, чем в среднем по миру.

Доля на рынке Windows 11 в Украине
Доля Windows 11 на рынке в Украине. Фото: StatCounter

Несмотря на официальное прекращение поддержки, доля Windows 10 среди украинских пользователей до сих пор составляет 54,05%, тогда как на новую Windows 11 перешли только 41,96% пользователей.

Напомним, Windows 10 официально потеряла поддержку 14 октября 2025 года. Уже в ноябре Microsoft прекратит обновление еще одной популярной редакции — Windows 11 23H2, которая до этого времени оставалась одной из самых стабильных среди пользователей.

Также мы писали, что Microsoft экспериментирует с новой функцией для Windows 11, которая позволит устанавливать видео в качестве фона рабочего стола. Опция отсылает к старой функции DreamScene из Windows Vista и может стать удобной альтернативой сторонним программам вроде Wallpaper Engine.

Microsoft Украина Windows компьютеры операционная система статистика
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации