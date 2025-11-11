Windows 11 установила рекорд — впервые занято 55% рынка ОС

Ноутбук с операционной системой Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 11 продолжает укреплять позиции и впервые получила более половины рынка среди операционных систем Microsoft. На этом фоне доля Windows 10 заметно снижается как в мире, так и в Украине.

Об этом говорится в отчете StatCounter.

Какую долю на рынке занимает Windows 11

Аналитическое агентство StatCounter обнародовало статистику по рынку операционных систем по состоянию на конец октября 2025 года. По этим данным, доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft впервые превысила 55%, что фактически делает ее главной настольной системой компании.

Доля Windows 11 на мировом рынке. Фото: StatCounter

На втором месте остается Windows 10, официальная поддержка которой завершилась в середине октября. Ее популярность продолжает стабильно падать: сейчас "десяткой" пользуются 41,71% владельцев компьютеров на Windows. Третьей в рейтинге до сих пор держится Windows 7 с долей 2,52%.

Среди более старых версий Windows в статистике все еще фигурируют Windows XP (0,22%), Windows 8 (0,18%) и Windows 8.1 (0,16%). Хотя их показатели минимальны, полностью эти системы с рынка пока не исчезли.

Отдельно в отчете отмечается, что в Украине темпы перехода на Windows 11 ниже, чем в среднем по миру.

Доля Windows 11 на рынке в Украине. Фото: StatCounter

Несмотря на официальное прекращение поддержки, доля Windows 10 среди украинских пользователей до сих пор составляет 54,05%, тогда как на новую Windows 11 перешли только 41,96% пользователей.

Напомним, Windows 10 официально потеряла поддержку 14 октября 2025 года. Уже в ноябре Microsoft прекратит обновление еще одной популярной редакции — Windows 11 23H2, которая до этого времени оставалась одной из самых стабильных среди пользователей.

Также мы писали, что Microsoft экспериментирует с новой функцией для Windows 11, которая позволит устанавливать видео в качестве фона рабочего стола. Опция отсылает к старой функции DreamScene из Windows Vista и может стать удобной альтернативой сторонним программам вроде Wallpaper Engine.