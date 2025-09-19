День народження смайла — як з'явилася пунктуація емоцій та змінило наше спілкування

Шар із намальованою посмішкою-смайлом. Фото: Unsplash

Сьогодні, 19 вересня, у світі відзначають День народження смайла — саме цього дня 1982 року професор Карнеги-Меллон Скотт Фалман запропонував у мережевому листуванні використовувати ":-)" для позначення жарту, а ":-(" — для серйозних повідомлень. З маленької ідеї народилася нова "пунктуація емоцій", яка швидко поширилася усіма ранніми мережами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як з'явився текстовий смайлик.

Реклама

Читайте також:

Від ASCII-смайлів до емодзі

Першими "обличчями" інтернету стали саме текстові смайлики з розділових знаків: :-) ;-) :-O та інші.

Перший лист Скотта Фалмана з використанням текстових смайликів. Фото: скриншот

Паралельно, ще у 1963 році, з'явився культовий жовтий "смайлик" Харві Болла — графічний символ, створений для підняття корпоративного настрою. Згодом він став масовою іконою попкультури, але не був пов'язаний із цифровими чатами напряму.

Харві Болл з графічним варіантом смайлика. Фото: кадр з відео/YouTube

У 1999 році японський дизайнер Сігетака Куріта розробив перший набір зі 176 піксельних емодзі для мобільної платформи i-mode оператора NTT DoCoMo — саме це поклало початок сучасній "екосистемі" піктограм у смартфонах. Музей сучасного мистецтва MoMA зберігає той набір як мистецький об'єкт.

Перший набір піксельних емодзі. Фото: NTT DoCoMo

Стандартизація відбулася у 2010 році, коли в Unicode 6.0 офіційно додали сотні емодзі, а за рік Apple ввімкнула глобальну клавіатуру емодзі в iOS 5, що зробило піктограми масовими за межами Японії.

Емодзі в глобальній клавіатурі емодзі Apple в iOS 5. Фото: скриншот/Emojipedia

Як по-різному використовують емодзі зумери й міленіали

Дослідження показують, що інтерпретація емодзі відчутно змінюється з покоління до покоління. Наприклад, 🙂 молодші користувачі частіше читають як пасивно-агресивну або іронічну "усмішку", тоді як старші сприймають її буквально. Аналогічно 👍 для частини покоління Z звучить різкувато, а замість 😂 ("face with tears of joy") зумери нерідко використовують 💀 ("я вмер від сміху").

У міленіалів смайлик 😂 означає радість, а 😭 — сум. У зумерів усе інакше: вони вкладають в емодзі сарказм та іронію. Отже, 💀 — "я вмер від сміху" те саме, що й 😂 у міленіалів.

Нагадаємо, Google тестує новий інструмент для Windows, який має зробити пошук на комп'ютері значно зручнішим. Він об’єднує локальні файли, дані з Google Drive та ресурси інтернету в єдиному вікні.

Також ми писали, що в Україні стартували передзамовлення на серію iPhone 17, і ціни на нові смартфони вже офіційно підтверджені. Найбільше замовлень припадає на флагманську модель iPhone 17 Pro Max.