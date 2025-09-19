Видео
Україна
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
День рождения смайлика — как появился эмоциональный интернет-язык

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:32
День рождения смайлика — как появилась пунктуация эмоций и изменило наше общение
Шар с нарисованной улыбкой-смайлом. Фото: Unsplash

Сегодня, 19 сентября, в мире отмечают День рождения смайла — именно в этот день в 1982 году профессор Карнеги-Меллон Скотт Фалман предложил в сетевой переписке использовать ":-)" для обозначения шутки, а ":-(" — для серьезных сообщений. Из маленькой идеи родилась новая "пунктуация эмоций", которая быстро распространилась по всем ранним сетям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как появился текстовый смайлик.

Читайте также:

От ASCII-смайлов до эмодзи

Первыми "лицами" интернета стали именно текстовые смайлики из знаков препинания: :-) ;-) :-O и другие.

Первое письмо со смайлами
Первое письмо Скотта Фалмана с использованием текстовых смайликов. Фото: скриншот

Параллельно, еще в 1963 году, появился культовый желтый "смайлик" Харви Болла — графический символ, созданный для поднятия корпоративного настроения. Впоследствии он стал массовой иконой поп-культуры, но не был связан с цифровыми чатами напрямую.

Харви Болл перед графическим вариантом смайлика
Харви Болл с графическим вариантом смайлика. Фото: кадр из видео/YouTube

В 1999 году японский дизайнер Сигетака Курита разработал первый набор из 176 пиксельных эмодзи для мобильной платформы i-mode оператора NTT DoCoMo — именно это положило начало современной "экосистеме" пиктограмм в смартфонах. Музей современного искусства MoMA хранит тот набор как художественный объект.

Первые пиксельные эмодзи
Первый набор пиксельных эмодзи. Фото: NTT DoCoMo

Стандартизация произошла в 2010 году, когда в Unicode 6.0 официально добавили сотни эмодзи, а через год Apple включила глобальную клавиатуру эмодзи в iOS 5, что сделало пиктограммы массовыми за пределами Японии.

Первый набор графических эмодзи в iOS 5
Эмодзи в глобальной клавиатуре эмодзи Apple в iOS 5. Фото: скриншот/Emojipedia

Как по-разному используют эмодзи зумеры и миллениалы

Исследования показывают, что интерпретация эмодзи ощутимо меняется из поколения в поколение. Например, 🙂 младшие пользователи чаще читают как пассивно-агрессивную или ироничную "улыбку", тогда как старшие воспринимают ее буквально. Аналогично 👍 для части поколения Z звучит резковато, а вместо 😂 ("face with tears of joy") зумеры нередко используют 💀 ("я умер от смеха").

У миллениалов смайлик 😂 означает радость, а 😭 — грусть. У зумеров все иначе: они вкладывают в эмодзи сарказм и иронию. Итак, 💀 — "я умер от смеха" то же, что и 😂 у миллениалов.





соцсети сообщения эмоции общение эмодзи смайлик
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
