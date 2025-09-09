Відео
Деякі версії моделей iPhone 17 отримають більшу батарею — деталі

Деякі версії моделей iPhone 17 отримають більшу батарею — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:32
iPhone 17 отримає більші батареї — eSIM-версії матимуть ще більше місткості
В руках макет смартфона Apple iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Дані сертифікації батарей свідчать, що більшість моделей iPhone 17 отримають місткіші акумулятори, ніж торішні пристрої. Окремо зазначається перевага версій без фізичного слота SIM: вони матимуть ще більшу місткість порівняно з модифікаціями з лотком під nano-SIM.

Про це пише Notebookcheck.

Читайте також:

eSIM-моделі обіцяють додатковий приріст місткості

У США iPhone вже три роки продаються без слота для SIM-картки. Досі Apple не використовувала цей додатковий простір, але цього разу ситуація, видається, змінюється. Про це свідчить китайська сертифікація акумуляторів, яку можна вважати доволі надійною.

Сертификация батарей линейки iPhone 17
Сертифікація батарей лінійки iPhone 17. Фото: ShrimpApplePro/X

Згідно з цими даними, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max у версіях без фізичного слота SIM запропонують приблизно на 5% більшу місткість батареї, ніж відповідні моделі з традиційним лотком. Виняток — базовий iPhone 17: для нього додаткового приросту у варіанті eSIM не передбачено. Чи з'являться в Європі лише eSIM-версії родини iPhone 17, поки що невідомо, хоча натяки на це вже лунали.

Загалом місткість акумуляторів зростає на кілька відсотків порівняно з попередниками, і це особливо помітно в iPhone 17 Pro: батарея стане більшою приблизно на 18,6% відносно нинішнього iPhone 16 Pro. Натомість неофіційний наступник iPhone 16 Plus, який можуть назвати iPhone 17 Air, майже на 50% втратить у місткості.

Нагадаємо, у новому рейтингу AnTuTu серед пристроїв на iOS та iPadOS першість отримали не найсвіжіші моделі, а більш давні гаджети. Найвищі оцінки зібрали компактні версії, які й сьогодні залишаються улюбленими для багатьох користувачів.

Також ми писали, що презентація iPhone 17 від Apple відбудеться 9 вересня. Хоча головним акцентом стане ультратонкий iPhone 17 Air, за наявними даними, версії Pro та Pro Max збережуть низку ключових переваг.

Apple iPhone смартфон енергія акумулятор витік
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
