iPhone 17 отримає більші батареї — eSIM-версії матимуть ще більше місткості

Деякі версії моделей iPhone 17 отримають більшу батарею — деталі
Дані сертифікації батарей свідчать, що більшість моделей iPhone 17 отримають місткіші акумулятори, ніж торішні пристрої. Окремо зазначається перевага версій без фізичного слота SIM: вони матимуть ще більшу місткість порівняно з модифікаціями з лотком під nano-SIM.
Про це пише Notebookcheck.
eSIM-моделі обіцяють додатковий приріст місткості
У США iPhone вже три роки продаються без слота для SIM-картки. Досі Apple не використовувала цей додатковий простір, але цього разу ситуація, видається, змінюється. Про це свідчить китайська сертифікація акумуляторів, яку можна вважати доволі надійною.
Згідно з цими даними, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max у версіях без фізичного слота SIM запропонують приблизно на 5% більшу місткість батареї, ніж відповідні моделі з традиційним лотком. Виняток — базовий iPhone 17: для нього додаткового приросту у варіанті eSIM не передбачено. Чи з'являться в Європі лише eSIM-версії родини iPhone 17, поки що невідомо, хоча натяки на це вже лунали.
Загалом місткість акумуляторів зростає на кілька відсотків порівняно з попередниками, і це особливо помітно в iPhone 17 Pro: батарея стане більшою приблизно на 18,6% відносно нинішнього iPhone 16 Pro. Натомість неофіційний наступник iPhone 16 Plus, який можуть назвати iPhone 17 Air, майже на 50% втратить у місткості.
