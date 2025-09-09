Преимущество у eSIM-моделей — некоторые версии iPhone 17 получат большие аккумуляторы

В руках макет смартфона Apple iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Данные сертификации батарей свидетельствуют, что большинство моделей iPhone 17 получат более емкие аккумуляторы, чем прошлогодние устройства. Отдельно отмечается преимущество версий без физического слота SIM: они будут иметь еще большую емкость по сравнению с модификациями с лотком под nano-SIM.

Об этом пишет Notebookcheck.

Реклама

Читайте также:

eSIM-модели обещают дополнительный прирост емкости

В США iPhone уже три года продаются без слота для SIM-карты. До сих пор Apple не использовала это дополнительное пространство, но на этот раз ситуация, кажется, меняется. Об этом свидетельствует китайская сертификация аккумуляторов, которую можно считать довольно надежной.

Сертификация батарей линейки iPhone 17. Фото: ShrimpApplePro/X

Согласно этим данным, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в версиях без физического слота SIM предложат примерно на 5% большую емкость батареи, чем соответствующие модели с традиционным лотком. Исключение — базовый iPhone 17: для него дополнительного прироста в варианте eSIM не предусмотрено. Появятся ли в Европе только eSIM-версии семьи iPhone 17, пока неизвестно, хотя намеки на это уже звучали.

В целом емкость аккумуляторов растет на несколько процентов по сравнению с предшественниками, и это особенно заметно в iPhone 17 Pro: батарея станет больше примерно на 18,6% относительно нынешнего iPhone 16 Pro. Зато неофициальный преемник iPhone 16 Plus, который могут назвать iPhone 17 Air, почти на 50% потеряет в емкости.

Напомним, в новом рейтинге AnTuTu среди устройств на iOS и iPadOS первенство получили не самые свежие модели, а более давние гаджеты. Самые высокие оценки собрали компактные версии, которые и сегодня остаются любимыми для многих пользователей.

Также мы писали, что презентация iPhone 17 от Apple состоится 9 сентября. Хотя главным акцентом станет ультратонкий iPhone 17 Air, по имеющимся данным, версии Pro и Pro Max сохранят ряд ключевых преимуществ.