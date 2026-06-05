Що таке битий піксель на моніторі і чи можна його виправити

Битий піксель на екрані. Фото: кадр з відео/YouTube

Битий піксель на моніторі зазвичай має вигляд маленької чорної точки, яка не зникає незалежно від відкритих вікон або зображення на екрані. Іноді проблему можна спробувати усунути програмно, але в частині випадків допомагає лише заміна дисплея.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що таке битий піксель

Битий піксель — це піксель на екрані, який перестав світитися. Через це на моніторі з'являється статична чорна точка, яка залишається на одному місці.

Її не можна прибрати переміщенням вікон, зміною шпалер або перезапуском програми. На відміну від помилок драйвера чи графічного інтерфейсу, битий піксель є фізичною проблемою самого екрана.

Навіть якщо комп'ютер вимкнути, дефект фактично залишається в матриці. Просто без підсвічування або активного зображення його може бути складніше помітити.

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Причиною може бути виробничий дефект або пошкодження екрана під час використання. За роботу кожного пікселя відповідає транзистор, який подає йому живлення.

Якщо цей транзистор виходить із ладу або працює з помилкою, піксель перестає підсвічуватися. Іноді один піксель може зноситися швидше за сусідні, навіть якщо решта дисплея працює нормально.

Фізичний удар або тиск на монітор також можуть прискорити появу таких дефектів. Екран може не розбитися одразу, але окремі пікселі з часом почнуть виходити з ладу.

Чи можна виправити битий піксель

Якщо проблема пов'язана не з повним пошкодженням, а з тимчасовим збоєм, можна спробувати прості способи. Спершу варто вимкнути монітор на кілька хвилин, щоб екран і його електроніка перезапустилися.

Також існують програми та сайти для відновлення пікселів, наприклад JScreenFix. Вони швидко змінюють кольори на екрані, намагаючись "розворушити" проблемну ділянку.

На деяких OLED-дисплеях є вбудовані функції оновлення пікселів. Вони допомагають продовжити строк служби екрана й можуть зменшити частину візуальних дефектів.

Попри це, програмні методи не гарантують результату. Якщо піксель справді мертвий і транзистор більше не працює, відновити його без ремонту не вийде.

У такому випадку залишається або змиритися з дефектом, або звернутися до виробника чи сервісного центру. Якщо монітор ще на гарантії, заміна екрана може бути покрита умовами гарантійного обслуговування.

Водночас у виробників часто є власні правила щодо кількості битих пікселів. Іноді один або два дефектні пікселі не вважаються достатньою підставою для безплатної заміни, а гарантія спрацьовує лише після появи певної кількості таких точок.

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