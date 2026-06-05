Что такое битый пиксель на мониторе и можно ли его исправить

Битый пиксель на экране. Фото: кадр из видео/YouTube

Битый пиксель на мониторе обычно имеет вид маленькой черной точки, которая не исчезает независимо от открытых окон или изображения на экране. Иногда проблему можно попытаться устранить программно, но в части случаев помогает только замена дисплея.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что такое битый пиксель

Битый пиксель — это пиксель на экране, который перестал светиться. Из-за этого на мониторе появляется статическая черная точка, которая остается на одном месте.

Его нельзя убрать перемещением окон, сменой обоев или перезапуском программы. В отличие от ошибок драйвера или графического интерфейса, битый пиксель является физической проблемой самого экрана.

Даже если компьютер выключить, дефект фактически остается в матрице. Просто без подсветки или активного изображения его может быть сложнее заметить.

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Причиной может быть производственный дефект или повреждение экрана во время использования. За работу каждого пикселя отвечает транзистор, который подает ему питание.

Если этот транзистор выходит из строя или работает с ошибкой, пиксель перестает подсвечиваться. Иногда один пиксель может износиться быстрее соседних, даже если остальная часть дисплея работает нормально.

Физический удар или давление на монитор также могут ускорить появление таких дефектов. Экран может не разбиться сразу, но отдельные пиксели со временем начнут выходить из строя.

Можно ли исправить битый пиксель

Если проблема связана не с полным повреждением, а с временным сбоем, можно попробовать простые способы. Сперва стоит выключить монитор на несколько минут, чтобы экран и его электроника перезапустились.

Также существуют программы и сайты для восстановления пикселей, например JScreenFix. Они быстро меняют цвета на экране, пытаясь "расшевелить" проблемный участок.

На некоторых OLED-дисплеях есть встроенные функции обновления пикселей. Они помогают продлить срок службы экрана и могут уменьшить часть визуальных дефектов.

Несмотря на это, программные методы не гарантируют результата. Если пиксель действительно мертв и транзистор больше не работает, восстановить его без ремонта не получится.

В таком случае остается либо смириться с дефектом, либо обратиться к производителю или в сервисный центр. Если монитор еще на гарантии, замена экрана может быть покрыта условиями гарантийного обслуживания.

В то же время у производителей часто есть собственные правила по количеству битых пикселей. Иногда один или два дефектных пикселя не считаются достаточным основанием для бесплатной замены, а гарантия срабатывает только после появления определенного количества таких точек.

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