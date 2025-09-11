Звичайні флагмани проти складаних смартфонів — чому краще обрати "плиткову" модель

Смартфон Realme в руках. Фото: Unsplash

Складані смартфони знову на хайпі: тонкі "фліпи" й "книжки" обіцяють футуристичну трансформацію й майже планшетні сценарії. Та для більшості користувачів важливішою залишається передбачувана надійність — і саме тут класичні "плиткові" флагмани виграють.

Чому "плиткові" смартфони тримають першість

Виробники — від Samsung, Huawei та Xiaomi до Oppo й Honor — активно просувають ідею складаних телефонів. Проте бажання експериментувати в кишені є не в усіх: більшість хоче зрозумілий, міцний і безпроблемний пристрій.

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: Unsplash

"Книжкові" формати на кшталт Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V5 чи Xiaomi Mix Fold 4 вимагають делікатного ставлення: вони товстіші, вразливіші та з часом можуть страждати від зношення петлі. Навіть з ультратонким склом внутрішні екрани залишаються чутливими до тиску, пилу й перепадів температур. У випадковому падінні шанси iPhone 16 Pro чи Pixel 10 Pro XL "вижити" з чохлом вищі, а із "книжкою" удача менш передбачувана. "Фліпи" також не без компромісів: складка нікуди не зникає, зношення механізму — факт, водозахист став кращим, та пил і досі ризик. І головне — постійна тривога за гаджет вартістю 1500 доларів виснажує.

Компроміси проявляються й далі. Через брак місця "фліпи" частіше поступаються в автономності "плитковим" моделям, а камери нерідко слабші. Серія Fold додала в якості знімків, але стабільність і рівень все ще не дотягують до Galaxy S25 Ultra чи iPhone 16 Pro Max. Xiaomi Mix Fold 4 має потужне "залізо", проте за обробкою кадру відстає від Xiaomi 15 Ultra. До цього додається софт: роки обіцянок не зробили більшість Android-додатків ідеально адаптованими до змін полотна — трапляються "рамки", проблеми з масштабуванням і "ривки" під час переходів між станами. Класичним флагманам нічого "переосмислювати", щоб усе працювало як слід.

Простота — це теж перевага. iPhone 16, Pixel 10 Pro XL, лінійка Galaxy S25 та Xiaomi 15 Ultra — результат багаторічного відточування: прогнозована продуктивність, сильні камери, тривалий час роботи та інтерфейси без зайвих загадок. Вони легше лягають у кишеню, під них без проблем знаходяться чохли та аксесуари, і не потрібно думати, скільки "складань" витримає екран.

Ефект новизни минає швидко. Перші тижні приємно "клацнути" фліпом чи розгорнути "книжку", але згодом складка починає відблискувати, корпус відчувається громіздким, а більшість взаємодій повертається на зовнішній дисплей. Тоді й виникає питання: за що, власне, було переплачено, якщо попередній телефон 95% сценаріїв виконував не гірше?

Це не вирок для складаних. Вони тоншають, стають міцнішими й краще оптимізуються. Однак якщо не хочеться жити "на лезі інновацій" із неминучими компромісами, розумніше залишатися на стороні преміальних "плиткових" флагманів. У світі, де смартфони критично важливі щодня, стабільність — не нудна риса, а недооцінена цінність. І звичайні флагмани забезпечують її сповна.

