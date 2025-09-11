Видео
Почему переплата за складной смартфон в 2025 году не оправдана

Почему переплата за складной смартфон в 2025 году не оправдана

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 14:24
Обычные флагманы и складные модели — почему "плиточные" смартфоны впереди
Смартфон Realme в руках. Фото: Unsplash

Складные смартфоны снова на хайпе: тонкие "флипы" и "книжки" обещают футуристическую трансформацию и почти планшетные сценарии. Но для большинства пользователей важнее остается предполагаемая надежность — и именно здесь классические "плиточные" флагманы выигрывают.

Об этом пишет Gizmochina.

Почему "плиточные" смартфоны держат первенство

Производители — от Samsung, Huawei и Xiaomi до Oppo и Honor — активно продвигают идею складных телефонов. Однако желание экспериментировать в кармане есть не у всех: большинство хочет понятное, прочное и беспроблемное устройство.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: Unsplash

"Книжные" форматы вроде Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V5 или Xiaomi Mix Fold 4 требуют деликатного отношения: они толще, уязвимее и со временем могут страдать от износа петли. Даже с ультратонким стеклом внутренние экраны остаются чувствительными к давлению, пыли и перепадам температур. В случайном падении шансы iPhone 16 Pro или Pixel 10 Pro XL "выжить" с чехлом выше, а с "книжкой" удача менее предсказуема. "Флипы" также не без компромиссов: складка никуда не исчезает, износ механизма — факт, водозащита стала лучше, но пыль до сих пор риск. И главное — постоянная тревога за гаджет стоимостью 1500 долларов истощает.

Компромиссы проявляются и дальше. Из-за нехватки места "флипы" чаще уступают в автономности "плиточным" моделям, а камеры нередко слабее. Серия Fold прибавила в качестве снимков, но стабильность и уровень все еще не дотягивают до Galaxy S25 Ultra или iPhone 16 Pro Max. Xiaomi Mix Fold 4 имеет мощное "железо", однако по обработке кадра отстает от Xiaomi 15 Ultra. К этому добавляется софт: годы обещаний не сделали большинство Android-приложений идеально адаптированными к изменениям полотна — случаются "рамки", проблемы с масштабированием и "рывки" при переходах между состояниями. Классическим флагманам нечего "переосмысливать", чтобы все работало как следует.

Простота — это тоже преимущество. iPhone 16, Pixel 10 Pro XL, линейка Galaxy S25 и Xiaomi 15 Ultra — результат многолетнего оттачивания: прогнозируемая производительность, сильные камеры, длительное время работы и интерфейсы без лишних загадок. Они легче ложатся в карман, под них без проблем находятся чехлы и аксессуары, и не нужно думать, сколько "складываний" выдержит экран.

Эффект новизны проходит быстро. Первые недели приятно "щелкнуть" флипом или развернуть "книжку", но впоследствии складка начинает бликовать, корпус ощущается громоздким, а большинство взаимодействий возвращается на внешний дисплей. Тогда и возникает вопрос: за что, собственно, было переплачено, если предыдущий телефон 95% сценариев выполнял не хуже?

Это не приговор для складных. Они становятся тоньше, прочнее и лучше оптимизируются. Однако если не хочется жить "на лезвии инноваций" с неизбежными компромиссами, разумнее оставаться на стороне премиальных "плиточных" флагманов. В мире, где смартфоны критически важны каждый день, стабильность — не скучная черта, а недооцененная ценность. И обычные флагманы обеспечивают ее сполна.

Напомним, в сети появилось фото макетов будущей серии Galaxy S26, которое указывает, что Samsung может внедрить магнитное крепление Qi2 и одновременно приблизить дизайн к iPhone 17. По предварительным данным, линейка будет состоять из трех моделей: базового Galaxy S26 Pro, флагманского Galaxy S26 Ultra и промежуточного Galaxy S26 Edge, который должен заменить версию "Plus".

Также мы писали, что основатель и первый разработчик Nova Launcher для смартфонов с Android объявил о выходе из компании Branch и прекращении участия в развитии приложения. Он добавил, что несколько месяцев работал над подготовкой открытой версии Nova, однако в итоге получил требование свернуть как это направление, так и свою деятельность в проекте.

Автор:
Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
