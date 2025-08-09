Відео
Головна Технології Чому заряджання вночі є шкідливим для смартфона

Чому заряджання вночі є шкідливим для смартфона

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 06:02
Нічна зарядка — чому це шкодить батареї смартфона та як зробити краще
Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash

Класти смартфон на зарядку перед сном — така ж звична дія, як чистити зуби чи вмикати будильник. Але за ранкові "100%" батарея платить прискореним зношенням.

Про це пише Pixelinform.

Літій-іонні акумулятори найкраще почуваються в діапазоні 20-80% і не люблять крайніх значень. Тривале перебування на 100% створює "хімічний стрес": висока напруга поступово руйнує внутрішні компоненти. Коли телефон уночі досягає повного заряду, контролер припиняє подачу струму, але щойно рівень падає до 99%, процес знову запускається. За 7-8 годин сну відбуваються десятки таких мікроциклів, що пришвидшує деградацію. Додає проблем і тепло: заряджання нагріває пристрій, а якщо він лежить під подушкою чи ковдрою, утворюється "ефект термоса", який ще більше зменшує ресурс батареї.

Замість цього, вмикайте оптимізовану (адаптивну) зарядку. Сучасні моделі на iOS та Android аналізують звички й будильник: швидко добирають до приблизно 80%, роблять паузу, а решту додають безпосередньо перед пробудженням. Також варто підзаряджати гаджет вдень короткими сесіями по 20-30 хвилин під час кави чи роботи за комп'ютером. Цього зазвичай вистачає, щоб утримувати комфортний рівень заряду.

Не забувайте знімати чохол на час заряджання, особливо, якщо він щільний, щоб краще відводити тепло і не прагніть постійних 100%, оскільки від'єднатися на 85-90% безпечніше для батареї, ніж годинами тримати максимальний заряд.

Змінивши лише цю звичку, можна подовжити строк служби батареї та відкласти її передчасну заміну. Смартфон стабільніше працюватиме й довше триматиме заряд — варто лише приділити процесу зарядки трохи більше уваги.

Нагадаємо, смартфони давно стали "мінікомп'ютерами" для зв'язку, банкінгу, фото й відео — й саме акумулятор найчастіше не витримує навантаження. Щоб не залишитися без заряду в дорозі чи під час гри, варто застосовувати прості поради для економії енергії на iPhone та Android.

Також ми писали, що роз'єм для зарядки — одна з найвразливіших частин смартфона. Якщо не очищувати його вчасно, можуть з'явитися перебої з живленням і надто повільне заряджання.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
