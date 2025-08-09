Ночная зарядка — почему это вредит батарее смартфона и как сделать лучше

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash

Класть смартфон на зарядку перед сном — такое же привычное действие, как чистить зубы или включать будильник. Но за утренние "100%" батарея платит ускоренным износом.

Почему полный заряд истощает батарею

Литий-ионные аккумуляторы лучше всего чувствуют себя в диапазоне 20-80% и не любят крайних значений. Длительное пребывание на 100% создает "химический стресс": высокое напряжение постепенно разрушает внутренние компоненты. Когда телефон ночью достигает полного заряда, контроллер прекращает подачу тока, но как только уровень падает до 99%, процесс снова запускается. За 7-8 часов сна происходят десятки таких микроциклов, что ускоряет деградацию. Добавляет проблем и тепло: зарядка нагревает устройство, а если оно лежит под подушкой или одеялом, образуется "эффект термоса", который еще больше уменьшает ресурс батареи.

Вместо этого, включайте оптимизированную (адаптивную) зарядку. Современные модели на iOS и Android анализируют привычки и будильник: быстро добирают до примерно 80%, делают паузу, а остальные добавляют непосредственно перед пробуждением. Также стоит подзаряжать гаджет днем короткими сессиями по 20-30 минут во время кофе или работы за компьютером. Этого обычно хватает, чтобы удерживать комфортный уровень заряда.

Не забывайте снимать чехол на время зарядки, особенно, если он плотный, чтобы лучше отводить тепло и не стремитесь к постоянным 100%, поскольку отсоединиться на 85-90% безопаснее для батареи, чем часами держать максимальный заряд.

Изменив только эту привычку, можно продлить срок службы батареи и отложить ее преждевременную замену. Смартфон будет стабильно работать и дольше держать заряд — стоит лишь уделить процессу зарядки немного больше внимания.

