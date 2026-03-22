Головна Технології Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Дата публікації: 22 березня 2026 12:32
Смартфон із розбитим екраном. Фото: Unsplash

Смартфони останніх років отримали значно кращий захист екранів, тому захисна плівка дедалі частіше має не вигляд необхідності, а додаткової опції. Міцніше скло, посилені корпуси та доступніші програми ремонту змінили підхід до того, як користувачі захищають свої пристрої.

Про те, чому не варто купувати захисне скло для смартфона, пише Gizmochina.

Високоміцне скло та сучасні матеріали

Більшість сучасних смартфонів уже мають міцні захисні покриття на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield. Такі матеріали розраховані на щоденне використання, а у флагманських моделях рівень захисту екрана став настільки високим, що потреба в додатковій плівці для багатьох користувачів помітно знижується.

Покращений захист від падінь

Виробники посилюють не лише сам дисплей, а й конструкцію смартфона загалом. Частина моделей отримує підвищену стійкість до пошкоджень, а окремі пристрої навіть проходять випробування за військовими стандартами.

На цьому тлі звичайна тонка плівка майже не впливає на наслідки реального падіння. Від серйозного удару вона не рятує, а від дрібних пошкоджень екран сучасного смартфона і без того захищений краще, ніж раніше.

Краща чіткість зображення без зайвих шарів

Ще одна причина відмовлятися від плівки пов'язана з якістю картинки. З часом вона може тьмяніти, дряпатися та ставати помітнішою за саме заводське скло, через що враження від перегляду фото, відео та інтерфейсу погіршується.

Якщо основне занепокоєння викликає саме ризик падіння, практичнішим рішенням часто вважається чохол із виступаючими краями. Водночас і така потреба для сучасних пристроїв уже не має вигляд безумовної для кожного користувача.

Гарантії та доступні ремонти

Додатковим аргументом проти обов'язкової плівки стали й ширші програми обслуговування. Великі бренди пропонують розширені сервіси ремонту та заміни, завдяки яким пошкоджений екран можна відновити швидше й без надмірних витрат.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
