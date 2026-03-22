Главная Технологии Почему защитная пленка для смартфона стала пустой тратой денег

Дата публикации 22 марта 2026 12:32
Смартфон с разбитым экраном. Фото: Unsplash

Смартфоны последних лет получили значительно лучшую защиту экранов, поэтому защитная пленка все чаще выглядит не необходимостью, а дополнительной опцией. Более прочные стекла, усиленные корпуса и доступные программы ремонта изменили подход к тому, как пользователи защищают свои устройства.

О том, почему не стоит покупать защитное стекло для смартфона, пишет Gizmochina.

Высокопрочное стекло и современные материалы

Большинство современных смартфонов уже имеют прочные защитные покрытия вроде Gorilla Glass или Ceramic Shield. Такие материалы рассчитаны на ежедневное использование, а во флагманских моделях уровень защиты экрана стал настолько высоким, что потребность в дополнительной пленке для многих пользователей заметно снижается.

Улучшенная защита от падений

Производители усиливают не только сам дисплей, но и конструкцию смартфона в целом. Часть моделей получает повышенную устойчивость к повреждениям, а отдельные устройства даже проходят испытания по военным стандартам.

На этом фоне обычная тонкая пленка почти не влияет на последствия реального падения. От серьезного удара она не спасает, а от мелких повреждений экран современного смартфона и без того защищен лучше, чем раньше.

Лучшая четкость изображения без лишних слоев

Еще одна причина отказываться от пленки связана с качеством картинки. Со временем она может тускнеть, царапаться и становиться заметнее самого заводского стекла, из-за чего впечатление от просмотра фото, видео и интерфейса ухудшается.

Если основное беспокойство вызывает именно риск падения, более практичным решением часто считается чехол с выступающими краями. В то же время и такая потребность для современных устройств уже не выглядит безусловной для каждого пользователя.

Гарантии и доступные ремонты

Дополнительным аргументом против обязательной пленки стали и более широкие программы обслуживания. Крупные бренды предлагают расширенные сервисы ремонта и замены, благодаря которым поврежденный экран можно восстановить быстрее и без чрезмерных затрат.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
