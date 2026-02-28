Час відмовитися від них — чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Наклеювання захисного скла на смартфон та смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфони з новими поколіннями загартованого скла дедалі краще переносять щоденне використання без додаткових плівок. Через це звична "обов'язкова покупка" для екрана втрачає практичний сенс.

Про це пише Gizmochina.

Чому захисні скла для смартфона втрачають актуальність

На зміну старим екранам, які легко дряпалися та тріскалися, прийшли дисплеї зі спеціальними покриттями й загартованими матеріалами — на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield. Такі рішення створювалися саме з розрахунком на побутові навантаження, а у флагманських моделях міцність дисплея зазвичай ще вища, тож потреба в плівці часто відпадає.

Окремо виробники посилили конструкцію корпусів і скла, зменшуючи ризики ушкоджень під час падінь. На цьому тлі тонкі пластикові плівки зазвичай майже не додають реального захисту в ситуаціях, коли пристрій падає.

Практика щоденного носіння також змінилася: удосконалені дисплеї рідше отримують помітні подряпини, а дрібні предмети в кишені на кшталт ключів чи монет уже не так часто залишають суттєві сліди на екрані.

Ще один аргумент — вплив плівок на сприйняття екрана. З часом вони можуть вкриватися потертостями, які мають помітніший вигляд, ніж аналогічні сліди на заводському склі, і це псує чіткість під час перегляду фото чи відео.

Додатковим фактором стали програми гарантійного обслуговування та швидкого ремонту, які пропонують бренди. Як приклад, AppleCare+ у Apple та сервісні програми Samsung: у разі пошкодження екрана це дає можливість відновити пристрій швидше та без надмірних витрат.

Водночас стан пристрою залежить не лише від скла. На Android із часом накопичується кеш застосунків, який може уповільнювати систему та займати пам'ять — його очищення допомагає підтримувати стабільну роботу без скидання даних.

А "Режим польоту", який вимикає всі бездротові з'єднання, у повсякденному користуванні застосовують не лише в літаку — він може стати корисним інструментом для економії заряду або швидкого перезапуску мережі.