Главная Технологии Почему защитные пленки для телефонов больше не оправдывают затрат

Почему защитные пленки для телефонов больше не оправдывают затрат

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 06:32
От них пора отказаться — почему смартфоны не нуждаются в защитных пленках
Наклеивание защитного стекла на смартфон и смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Экраны современных смартфонов стали заметно выносливее, и в большинстве повседневных сценариев могут обходиться без дополнительной плёнки. То, что раньше считалось обязательной покупкой "с первого дня", постепенно теряет смысл.

Об этом пишет Gizmochina.

Читайте также:

Почему защитные стекла для смартфона теряют актуальность

На смену старым экранам, которые легко царапались и трескались, пришли дисплеи со специальными покрытиями и закаленными материалами — вроде Gorilla Glass или Ceramic Shield. Такие решения создавались именно с расчетом на бытовые нагрузки, а во флагманских моделях прочность дисплея обычно еще выше, так что потребность в пленке часто отпадает.

Отдельно производители усилили конструкцию корпусов и стекол, уменьшая риски повреждений при падениях. На этом фоне тонкие пластиковые пленки обычно почти не добавляют реальной защиты в ситуациях, когда устройство падает.

Практика ежедневного ношения также изменилась: усовершенствованные дисплеи реже получают заметные царапины, а мелкие предметы в кармане вроде ключей или монет уже не так часто оставляют существенные следы на экране.

Еще один аргумент — влияние пленок на восприятие экрана. Со временем они могут покрываться потертостями, которые выглядят заметнее, чем аналогичные следы на заводском стекле, и это портит четкость при просмотре фото или видео.

Дополнительным фактором стали программы гарантийного обслуживания и быстрого ремонта, которые предлагают бренды. Как пример, AppleCare+ у Apple и сервисные программы Samsung: в случае повреждения экрана это дает возможность восстановить устройство быстрее и без чрезмерных затрат.

В то же время состояние устройства зависит не только от стекла. На Android со временем накапливается кэш приложений, который может замедлять систему и занимать память — его очистка помогает поддерживать стабильную работу без сброса данных.

А "Режим полета", который отключает все беспроводные соединения, в повседневном пользовании применяют не только в самолете — он может стать полезным инструментом для экономии заряда или быстрого перезапуска сети.

телефоны смартфон стекло экран защитное стекло
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
