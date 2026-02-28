От них пора отказаться — почему смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Почему защитные пленки для телефонов больше не оправдывают затрат
Экраны современных смартфонов стали заметно выносливее, и в большинстве повседневных сценариев могут обходиться без дополнительной плёнки. То, что раньше считалось обязательной покупкой "с первого дня", постепенно теряет смысл.
Об этом пишет Gizmochina.
Почему защитные стекла для смартфона теряют актуальность
На смену старым экранам, которые легко царапались и трескались, пришли дисплеи со специальными покрытиями и закаленными материалами — вроде Gorilla Glass или Ceramic Shield. Такие решения создавались именно с расчетом на бытовые нагрузки, а во флагманских моделях прочность дисплея обычно еще выше, так что потребность в пленке часто отпадает.
Отдельно производители усилили конструкцию корпусов и стекол, уменьшая риски повреждений при падениях. На этом фоне тонкие пластиковые пленки обычно почти не добавляют реальной защиты в ситуациях, когда устройство падает.
Практика ежедневного ношения также изменилась: усовершенствованные дисплеи реже получают заметные царапины, а мелкие предметы в кармане вроде ключей или монет уже не так часто оставляют существенные следы на экране.
Еще один аргумент — влияние пленок на восприятие экрана. Со временем они могут покрываться потертостями, которые выглядят заметнее, чем аналогичные следы на заводском стекле, и это портит четкость при просмотре фото или видео.
Дополнительным фактором стали программы гарантийного обслуживания и быстрого ремонта, которые предлагают бренды. Как пример, AppleCare+ у Apple и сервисные программы Samsung: в случае повреждения экрана это дает возможность восстановить устройство быстрее и без чрезмерных затрат.
В то же время состояние устройства зависит не только от стекла. На Android со временем накапливается кэш приложений, который может замедлять систему и занимать память — его очистка помогает поддерживать стабильную работу без сброса данных.
А "Режим полета", который отключает все беспроводные соединения, в повседневном пользовании применяют не только в самолете — он может стать полезным инструментом для экономии заряда или быстрого перезапуска сети.
