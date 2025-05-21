Ультратонкі смартфони повертаються — як виробники навчилися робити їх кращими

Порівняння товщини смартфонів Samsung Galaxy S25 Edge та S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

Ще кілька років тому ідея створення смартфона товщиною менш ніж 6 мм здавалася провальною. У минулому надтонкі пристрої означали перегрів, слабкий акумулятор і крихкість. Але 2025 року ця концепція несподівано повернулася — і тепер уже в удосконаленому вигляді.

Про це пише Gizmochina.

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Samsung презентувала Galaxy S25 Edge товщиною 5,8 мм. Tecno показала концепт Spark Slim — 5,75 мм і при цьому з акумулятором на 5200 мАг. А за чутками, Apple готує до виходу iPhone 17 Air товщиною лише 5,5 мм.

Це не ностальгія за минулим — це спроба переосмислення. Якщо раніше пристрої на кшталт Vivo X5 Max чи Gionee Elife S5.1 були інженерними досягненнями, що жертвували камерою, автономністю і міцністю, то нині підхід став кардинально іншим.

Повернення до тонких форм — це не лише про зовнішній вигляд. Сучасні процесори ефективніші, а оптимізація на рівні ПЗ дозволяє зменшити потребу в надвеликих батареях. Для багатьох користувачів "достатньо хороше" вже є межею продуктивності.

Однак тонкість залишається інженерним викликом. Неправильне рішення — і пристрій знову перегрівається чи гнеться. Tecno використовує нову систему охолодження на базі графену, що охоплює понад 24 000 кв. мм внутрішнього простору. Та її ефективність стане зрозумілою лише після запуску продажів.

Samsung підходить до теми обережніше: корпус із титану, скло з керамічним покриттям і помірне енергоспоживання. Якщо ж чутки про iPhone 17 Air правдиві, то пристрій буде радше дизайнерським кроком, аніж проривом у продуктивності — у дусі MacBook Air, а не Pro Max.

Такі пристрої — не для геймерів, не для мобільних фотографів і не для фанатів автономності. Їхня аудиторія — це користувачі, які цінують зручність, легкість і компактність. У великих містах або на ринках, де смартфон є єдиним пристроєм, мобільність і комфорт знову стають вирішальними.

Ринок смартфонів багато років рухався за інерцією: більше камер, більше оперативної пам'яті, швидше заряджання. Але така гонитва зробила телефони схожими один на одного. Надтонкі моделі задають новий фокус — досягнення балансу між функціональністю і формою без зайвого нагромадження.

Ця тенденція може поширитися і на планшети, смартгодинники чи складані пристрої. Адже тонкість — ключова вимога для того, що має гнутися чи безпроблемно ховатися у кишені.

Чи стане тонкість новою нормою? Ймовірно, ні — принаймні не у флагманському сегменті. Великі камери, потужні сенсори й батареї ще не готові до компактності. Але в середньому класі — цілком можливо. Не як модна забаганка, а як альтернатива перенасиченим функціями телефонам. Тонкі смартфони ще не померли, їм потрібно було знайти розумніший сенс існування, і, здається, у 2025 році вони його знайшли.

Нагадаємо, Apple знову жертвує практичністю заради витонченого дизайну. Очікується, що надтонкий корпус iPhone 17 Air може ще більше погіршити автономність пристрою — навіть у порівнянні з Galaxy S25 Edge, який уже отримав критику за слабку батарею.

Також ми писали, що компанія Honor знову націлилася на конкуренцію з Samsung — цього разу у сфері дизайну флагманів. У свіжому тизері бренд провокаційно порівняв свій складаний смартфон Magic V3 із Galaxy S25 Edge і відкрито поставив під сумнів переваги "надтонкого" корпусу, якими хизується Samsung.