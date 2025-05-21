Ультратонкие смартфоны возвращаются — как производители научились делать их лучше

Сравнение толщины смартфонов Samsung Galaxy S25 Edge и S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

Еще несколько лет назад идея создания смартфона толщиной менее 6 мм казалась провальной. В прошлом сверхтонкие устройства означали перегрев, слабый аккумулятор и хрупкость. Но в 2025 году эта концепция неожиданно вернулась — и теперь уже в усовершенствованном виде.

Об этом пишет Gizmochina.

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Samsung презентовала Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм. Tecno показала концепт Spark Slim — 5,75 мм и при этом с аккумулятором на 5200 мАч. А по слухам, Apple готовит к выходу iPhone 17 Air толщиной всего 5,5 мм.

Это не ностальгия по прошлому — это попытка переосмысления. Если раньше устройства вроде Vivo X5 Max или Gionee Elife S5.1 были инженерными достижениями, которые жертвовали камерой, автономностью и прочностью, то сейчас подход стал кардинально другим.

Возвращение к тонким формам — это не только о внешнем виде. Современные процессоры более эффективны, а оптимизация на уровне ПО позволяет уменьшить потребность в сверхбольших батареях. Для многих пользователей "достаточно хорошее" уже является пределом производительности.

Однако тонкость остается инженерным вызовом. Неправильное решение — и устройство снова перегревается или гнется. Tecno использует новую систему охлаждения на базе графена, охватывающую более 24 000 кв. мм внутреннего пространства. Но ее эффективность станет понятной только после запуска продаж.

Samsung подходит к теме осторожнее: корпус из титана, стекло с керамическим покрытием и умеренное энергопотребление. Если слухи об iPhone 17 Air правдивы, то устройство будет скорее дизайнерским шагом, чем прорывом в производительности — в духе MacBook Air, а не Pro Max.

Такие устройства — не для геймеров, не для мобильных фотографов и не для фанатов автономности. Их аудитория — это пользователи, которые ценят удобство, лёгкость и компактность. В больших городах или на рынках, где смартфон является единственным устройством, мобильность и комфорт снова становятся решающими.

Рынок смартфонов много лет двигался по инерции: больше камер, больше оперативной памяти, быстрее зарядки. Но такая гонка сделала телефоны похожими друг на друга. Сверхтонкие модели задают новый фокус — достижение баланса между функциональностью и формой без лишнего нагромождения.

Эта тенденция может распространиться и на планшеты, смарт-часы или складные устройства. Ведь тонкость — ключевое требование для того, что должно гнуться или беспроблемно прятаться в кармане.

Станет ли тонкость новой нормой? Вероятно, нет — по крайней мере, не во флагманском сегменте. Большие камеры, мощные сенсоры и батареи еще не готовы к компактности. Но в среднем классе — вполне возможно. Не как модная прихоть, а как альтернатива перенасыщенным функциями телефонам. Тонкие смартфоны еще не умерли, им нужно было найти более разумный смысл существования, и, кажется, в 2025 году они его нашли.

Напомним, Apple снова жертвует практичностью ради изящного дизайна. Ожидается, что сверхтонкий корпус iPhone 17 Air может еще больше ухудшить автономность устройства — даже по сравнению с Galaxy S25 Edge, который уже получил критику за слабую батарею.

Также мы писали, что компания Honor снова нацелилась на конкуренцию с Samsung — на этот раз в сфере дизайна флагманов. В свежем тизере бренд провокационно сравнил свой складной смартфон Magic V3 с Galaxy S25 Edge и открыто поставил под сомнение преимущества "сверхтонкого" корпуса, которыми щеголяет Samsung.