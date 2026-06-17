Про це багато хто забуває: як часто потрібно перезавантажувати Wi-Fi-роутер

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Wi-Fi може роками здаватися чимось, що просто має працювати без втручання. Але іноді повільне з'єднання, обриви та проблеми з підключенням вирішуються не новим тарифом, а дією, яку багато хто вважає занадто банальною.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Молодий буковинець".

Чому роутеру потрібне перезавантаження

У сучасному будинку Wi-Fi став таким же базовим елементом, як вода чи електрика. Роутер непомітно працює в кутку квартири, поки користувачі сидять в інтернеті, дивляться стріми або працюють онлайн.

Коли з'єднання починає гальмувати, а сторінки відкриваються повільніше, часто звучить проста порада: вимкнути роутер і ввімкнути його знову. Вона може здаватися очевидною, але насправді має практичний сенс.

Роутер — це не просто коробка для роздачі інтернету. За словами експертів, його можна порівняти з міні-ПК, який має власну операційну систему, пам'ять і фонові процеси.

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Як і у звичайному комп'ютері, у роутері можуть виникати невеликі програмні збої, завислі процеси або перевантаження пам'яті. З часом це може призводити до повільнішого інтернету, обривів Wi-Fi та проблем із підключенням пристроїв.

Як часто треба перезавантажувати роутер

Суворого правила для всіх випадків немає. Водночас фахівці вважають оптимальним варіантом перезавантаження Wi-Fi-роутера приблизно раз на місяць. Такий інтервал допомагає не накопичувати дрібні збої, але водночас не створює зайвих незручностей для користувача.

Деякі сучасні моделі також дозволяють налаштувати автоматичне перезавантаження за розкладом. Наприклад, раз на тиждень або раз на місяць уночі, коли інтернетом ніхто не користується.

Якщо ж проблеми вже з'явилися, наприклад, швидкість впала або з'єднання почало обриватися, роутер варто перезавантажити одразу.

Як правильно перезавантажити роутер

Поширена помилка — швидко вимкнути й одразу ввімкнути пристрій. Експерти радять діяти інакше: повністю відключити роутер від розетки щонайменше на 30 секунд.

За цей час пристрій повністю знеструмлюється, а внутрішні процеси завершуються. Після повторного ввімкнення роутеру може знадобитися кілька хвилин, щоб відновити з'єднання з мережею інтернет-провайдера.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт на роутері може бути корисним не лише для технічного обслуговування, а й для розширення можливостей домашньої мережі. Через нього можна підключити накопичувач, принтер або USB-модем, однак доступні функції залежать від конкретної моделі роутера та його прошивки.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі Wi-Fi-роутери мають однакові можливості, тому перед купівлею варто звертати увагу не лише на ціну та заявлену швидкість. Правильний вибір маршрутизатора може суттєво вплинути на стабільність домашньої мережі, якість покриття та роботу кількох пристроїв одночасно.