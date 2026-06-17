Об этом многие забывают: как часто нужно перезагружать Wi-Fi-роутер

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Wi-Fi может годами казаться чем-то, что просто должно работать без постороннего вмешательства. Но иногда медленное соединение, обрывы и проблемы с подключением решаются не с помощью нового тарифа, а действием, которое многие считают слишком банальным.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Молодий буковинець".

Почему роутеру нужна перезагрузка

В современном доме Wi-Fi стал таким же базовым элементом, как вода или электричество. Роутер незаметно работает в углу квартиры, пока пользователи сидят в интернете, смотрят стримы или работают онлайн.

Когда соединение начинает тормозить, а страницы открываются медленнее, часто звучит простой совет: выключить роутер и включить его снова. Он может казаться очевидным, но на самом деле имеет практический смысл.

Роутер — это не просто устройство для раздачи интернета. По словам экспертов, его можно сравнить с мини-ПК, который имеет собственную операционную систему, память и фоновые процессы.

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Как и в обычном компьютере, в роутере могут возникать небольшие программные сбои, зависающие процессы или перегрузка памяти. Со временем это может приводить к замедлению работы интернета, обрывам Wi-Fi и проблемам с подключением устройств.

Как часто нужно перезагружать роутер

Строгого правила для всех случаев нет. В то же время специалисты считают оптимальным вариантом перезагрузку Wi-Fi-роутера примерно раз в месяц. Такой интервал помогает не накапливать мелкие сбои, но при этом не создает лишних неудобств для пользователя.

Некоторые современные модели также позволяют настроить автоматическую перезагрузку по расписанию. Например, раз в неделю или раз в месяц ночью, когда интернетом никто не пользуется.

Если же проблемы уже возникли, например, скорость упала или соединение начало обрываться, роутер следует перезагрузить немедленно.

Как правильно перезагрузить роутер

Распространенная ошибка — быстро выключить и сразу же включить устройство. Эксперты советуют поступать иначе: полностью отключить роутер от розетки как минимум на 30 секунд.

За это время устройство полностью обесточивается, а внутренние процессы завершаются. После повторного включения роутеру может потребоваться несколько минут, чтобы восстановить соединение с сетью интернет-провайдера.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт на роутере может быть полезен не только для технического обслуживания, но и для расширения возможностей домашней сети. Через него можно подключить накопитель, принтер или USB-модем, однако доступные функции зависят от конкретной модели роутера и его прошивки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не все Wi-Fi-роутеры обладают одинаковыми возможностями, поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на цену и заявленную скорость. Правильный выбор маршрутизатора может существенно повлиять на стабильность домашней сети, качество покрытия и работу нескольких устройств одновременно.