Чому не варто зберігати критично важливі файли на USB-флешці

USB-флешки не розраховані на вічне зберігання інформації, і навіть пристрій, який зовні має вигляд справного, з часом може почати втрачати дані. Причина не лише в зношенні від використання, а й у самій природі NAND-пам'яті, яка поступово деградує навіть без активної роботи.

Про це пише BGR.

Чому флешка з часом починає "старіти"

На відміну від класичних накопичувачів, USB-флешки зберігають дані в осередках NAND-пам'яті у вигляді електричних зарядів. Така пам'ять є енергонезалежною, тобто інформація не зникає одразу після відключення живлення, але це не означає, що вона зберігається безкінечно.

З роками заряд у комірках починає поступово витікати. Через це з'являється ризик пошкодження файлів, їх часткової втрати або повного виходу накопичувача з ладу. Саме тому навіть флешка, яка майже не використовується, з часом все одно втрачає надійність.

Окремо на строк служби впливають і зовнішні умови. Падіння, грубе поводження, пил, вологість і температура теж прискорюють деградацію носія, але навіть за акуратного використання внутрішнє зношення пам'яті залишається неминучим.

Кожен осередок флешпам'яті має обмежену кількість циклів запису й стирання. Саме ці цикли поступово зношують комірки, через що накопичувач з часом починає працювати гірше, а потім може повністю вийти з ладу.

Ресурс залежить від типу пам'яті. У споживчих накопичувачах показники можуть суттєво відрізнятися: одні варіанти мають набагато більший запас циклів, інші — значно менший. Саме тому дешеві флешки зазвичай служать менше, ніж дорожчі моделі з якіснішою пам'яттю.

За нормального використання термін служби флешки може сягати приблизно десяти років, але активна експлуатація здатна помітно скоротити цей період. Особливо це стосується ситуацій, коли накопичувач постійно використовується не просто для зберігання, а для регулярного запуску програм чи систем.

Чому флешка не підходить для довгострокового архіву

USB-флешки зручні для швидкої передачі даних або створення завантажувальних носіїв, але як довгострокове сховище вони не є оптимальним вибором. Для зберігання важливих файлів на тривалий період надійнішими вважаються жорсткі диски або SSD, залежно від сценарію використання.

Стара флешка може вийти з ладу не раптово, а через поступову деградацію, яка починається задовго до помітних симптомів. Саме тому критично важливі файли краще не тримати на такому носії без резервної копії.

