Почему не стоит хранить критически важные файлы на USB-флешке

USB-флешка и USB-порт в ноутбуке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

USB-флешки не рассчитаны на вечное хранение информации, и даже устройство, которое внешне выглядит исправным, со временем может начать терять данные. Причина не только в износе от использования, но и в самой природе NAND-памяти, которая постепенно деградирует даже без активной работы.

Об этом пишет BGR.

Почему флешка со временем начинает "стареть"

В отличие от классических накопителей, USB-флешки хранят данные в ячейках NAND-памяти в виде электрических зарядов. Такая память является энергонезависимой, то есть информация не исчезает сразу после отключения питания, но это не означает, что она хранится бесконечно.

С годами заряд в ячейках начинает постепенно утекать. Из-за этого появляется риск повреждения файлов, их частичной потери или полного выхода накопителя из строя. Именно поэтому даже флешка, которая почти не используется, со временем все равно теряет надежность.

Отдельно на срок службы влияют и внешние условия. Падения, грубое обращение, пыль, влажность и температура тоже ускоряют деградацию носителя, но даже при аккуратном использовании внутренний износ памяти остается неизбежным.

Каждая ячейка флэш-памяти имеет ограниченное количество циклов записи и стирания. Именно эти циклы постепенно изнашивают ячейки, из-за чего накопитель со временем начинает работать хуже, а затем может полностью выйти из строя.

Ресурс зависит от типа памяти. В потребительских накопителях показатели могут существенно отличаться: одни варианты имеют гораздо больший запас циклов, другие — значительно меньший. Именно поэтому дешевые флешки обычно служат меньше, чем более дорогие модели с более качественной памятью.

При нормальном использовании срок службы флешки может достигать примерно десяти лет, но активная эксплуатация способна заметно сократить этот период. Особенно это касается ситуаций, когда накопитель постоянно используется не просто для хранения, а для регулярного запуска программ или систем.

Почему флешка не подходит для долгосрочного архива

USB-флешки удобны для быстрой передачи данных или создания загрузочных носителей, но как долгосрочное хранилище они не являются оптимальным выбором. Для хранения важных файлов на длительный период более надежными считаются жесткие диски или SSD, в зависимости от сценария использования.

Старая флешка может выйти из строя не внезапно, а из-за постепенной деградации, которая начинается задолго до заметных симптомов. Именно поэтому критически важные файлы лучше не держать на таком носителе без резервной копии.

USB-C стал универсальным стандартом для современных устройств, но даже одинаковые на вид кабели могут существенно отличаться по возможностям передачи энергии и данных. Это показывает, что внешняя совместимость еще не гарантирует одинаковую эффективность работы.

В то же время сам интерфейс USB используется не только для зарядки, но и для хранения и передачи информации. Однако различные типы носителей, в частности флешки, имеют свои ограничения, которые со временем могут влиять на надежность сохраненных данных.