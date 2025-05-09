Неочевидний ризик — чому не можна класти смартфон на пральну машину

Чоловік сидить біля пральної машини зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Залишити телефон на кришці пральної машини під час прання здається невинною звичкою. Проте навіть кілька хвилин такого сусідства можуть обернутися серйозними ламаннями.

Про це пише Pixelinform.

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Під час віджиму пральна машина створює інтенсивні вібрації, які передаються будь-якому предмету на її поверхні. Смартфон, що лежить на кришці, постійно страждає від мікросотрясінь, подібних до багаторазових ударів об тверду поверхню. Такі навантаження поступово порушують пайку контактів, пошкоджують датчики камери й прискорюють зношування акумулятора та мікросхем. Уже за кілька місяців можуть зникнути вібровідгук, збитися GPS або перестати працювати автофокус — телефон почне "глючити".

Окрім механічної небезпеки, пральна машина генерує електромагнітне поле, здатне викликати збої у Wi-Fi та Bluetooth-з'єднаннях, а також тимчасові зупинки сенсорів чи процесора. Найчутливішими до такого впливу залишаються девайси з OLED-екранами: ледь помітне мерехтіння пікселів призводить до втоми очей, головного болю та загального дискомфорту.

Додаткову загрозу становить перегрів. Під час тривалих циклів прання кришка в районі двигуна нагрівається. Якщо смартфон у цей момент заряджається або активно використовується, його температура може критично зрости, а це скорочує ресурс батареї: за рік регулярного перегріву її автономність падає на 30-40%.

Єдиний надійний спосіб убезпечити гаджет — тримати його подалі від працюючої техніки. Якщо поруч немає полиці чи шафки, телефон варто покласти принаймні у пластиковий контейнер із гумовою підкладкою, що частково поглине вібрації. А найкраще — взагалі не залишати пристрій на машині під час віджиму: п'ятихвилинна тряска здатна завдати непоправної шкоди.

Нагадаємо, виробники смартфонів щороку запевняють, що їхні нові флагмани стали ще витривалішими. Проте навіть моделі преміумкласу вартістю понад тисячу доларів часто отримують подряпини чи тріщини так само швидко, як і бюджетні варіанти.

Також ми писали, що у спеку користувачам смартфонів слід бути особливо обережними. Високі температури й активне сонячне світло можуть негативно впливати на батарею. Компанія Apple вже закликала власників пристроїв уникати їх перегрівання.