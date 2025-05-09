Неочевидный риск — почему нельзя класть смартфон на стиральную машину

Мужчина сидит возле стиральной машины со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Оставить телефон на крышке стиральной машины во время стирки кажется безобидной привычкой. Однако даже несколько минут такого соседства могут обернуться серьезными поломками.

Об этом пишет Pixelinform.

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Во время отжима стиральная машина создает интенсивные вибрации, которые передаются любому предмету на ее поверхности. Смартфон, лежащий на крышке, постоянно страдает от микросотрясений, подобных многократным ударам о твердую поверхность. Такие нагрузки постепенно нарушают пайку контактов, повреждают датчики камеры и ускоряют износ аккумулятора и микросхем. Уже через несколько месяцев могут исчезнуть виброотклик, сбиться GPS или перестать работать автофокус — телефон начнет "глючить".

Кроме механической опасности, стиральная машина генерирует электромагнитное поле, способное вызвать сбои в Wi-Fi и Bluetooth-соединениях, а также временные остановки сенсоров или процессора. Самыми чувствительными к такому воздействию остаются девайсы с OLED-экранами: едва заметное мерцание пикселей приводит к усталости глаз, головной боли и общему дискомфорту.

Дополнительную угрозу представляет перегрев. Во время длительных циклов стирки крышка в районе двигателя нагревается. Если смартфон в этот момент заряжается или активно используется, его температура может критически возрасти, а это сокращает ресурс батареи: за год регулярного перегрева ее автономность падает на 30-40%.

Единственный надежный способ обезопасить гаджет — держать его подальше от работающей техники. Если рядом нет полки или шкафчика, телефон стоит положить по крайней мере в пластиковый контейнер с резиновой подкладкой, которая частично поглотит вибрации. А лучше всего — вообще не оставлять устройство на машине во время отжима: пятиминутная тряска способна нанести непоправимый вред.

Напомним, производители смартфонов ежегодно уверяют, что их новые флагманы стали еще более выносливыми. Однако даже модели премиум-класса стоимостью более тысячи долларов часто получают царапины или трещины так же быстро, как и бюджетные варианты.

Также мы писали, что в жару пользователям смартфонов следует быть особенно осторожными. Высокие температуры и активный солнечный свет могут негативно влиять на батарею. Компания Apple уже призвала владельцев устройств избегать их перегрева.