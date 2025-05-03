Чому флагманські смартфони дряпаються, як бюджетні — вся правда про міцність скла

Смартфон iPhone з розбитим екраном в руках. Фото: Unsplash

Бренди смартфонів щороку голосно заявляють, що їхні нові флагмани стали "ще міцнішими". Водночас навіть телефони за тисячу доларів нерідко отримують подряпини та тріщини так само швидко, як і моделі вдвічі-тричі дешевші.

Про те, чому так відбувається, пише MakeUseOf.

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Якщо ви витрачаєте значну суму на смартфон, очікуєте, що він не лише витримає повсякденні випробування, а й залишиться "як новий" якомога довше. Здавалося б, частина цієї ціни — саме за додаткову міцність. Та на практиці скло флагманів не набагато сильніше за те, що стоїть у дешевших апаратах. Наприклад, Galaxy A56 за 499 доларів має спереду й ззаду Gorilla Glass Victus+, тобто те саме скло, яким користувався колишній флагман Galaxy S22 Ultra за 1199 доларів.

Пояснення криється в незручному компромісі: чим твердіше скло, тим гірше воно гнеться, і навпаки. Подряпини виникають, коли поверхня недостатньо тверда, а тріщини — коли вона недостатньо гнучка. Підвищити одночасно й твердість, і еластичність неможливо, саме тому внутрішні екрани складаних телефонів досі залишаються вразливими: для гнучкості їх роблять з надтонкого скла й пластику, жертвуючи стійкістю до подряпин.

Компанія Corning, створюючи Gorilla Glass, традиційно ставить пріоритет на захист від падінь, а не від дрібних подряпин: тріщина може вивести пристрій з ладу миттєво, тоді як подряпина рідко порушує функціональність. Це логічний вибір, адже деформований екран — гірша проблема, ніж дрібні сліди зносу. Однак результат у тому, що навіть найдорожче скло все одно дряпається на рівні 6 (із глибшими борознами на рівні 7) за шкалою Мооса.

Тож, вибираючи флагман заради "кращої міцності", варто пам'ятати: скільки б він не коштував, скло залишатиметься вразливим до подряпин, а під ударом падіння — до тріщин. Інакше кажучи, ціна сама по собі не гарантує бездоганного вигляду екрана з плином часу.

Нагадаємо, сучасні смартфони вражають своїми характеристиками та елегантним виглядом, проте естетика відходить на другий план, коли такий гаджет падає, наприклад, зі столу. Реальність така, що навіть власники пристроїв з титановими корпусами не застраховані від пошкоджень.

Також ми писали, що раніше захисні плівки для смартфонів вважалися ледь не обов'язковою покупкою. Колись вони допомагали уникнути появи тріщин, проте завдяки новітнім технологіям їхня роль вже не настільки визначальна.