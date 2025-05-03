Почему флагманские смартфоны царапаются, как бюджетные — вся правда о прочности стекла

Смартфон iPhone с разбитым экраном в руках. Фото: Unsplash

Бренды смартфонов ежегодно громко заявляют, что их новые флагманы стали "еще прочнее". В то же время даже телефоны за тысячу долларов нередко получают царапины и трещины так же быстро, как и модели вдвое-втрое дешевле.

О том, почему так происходит, пишет MakeUseOf.

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Если вы тратите значительную сумму на смартфон, ожидаете, что он не только выдержит повседневные испытания, но и останется "как новый" как можно дольше. Казалось бы, часть этой цены — именно за дополнительную прочность. Но на практике стекло флагманов не намного сильнее того, что стоит в более дешевых аппаратах. Например, Galaxy A56 за 499 долларов имеет спереди и сзади Gorilla Glass Victus+, то есть, то же стекло, которым пользовался прежний флагман Galaxy S22 Ultra за 1199 долларов.

Объяснение кроется в неудобном компромиссе: чем тверже стекло, тем хуже оно гнется, и наоборот. Царапины возникают, когда поверхность недостаточно твердая, а трещины — когда она недостаточно гибкая. Повысить одновременно и твердость, и эластичность невозможно, именно поэтому внутренние экраны складных телефонов до сих пор остаются уязвимыми: для гибкости их делают из сверхтонкого стекла и пластика, жертвуя устойчивостью к царапинам.

Компания Corning, создавая Gorilla Glass, традиционно ставит приоритет на защиту от падений, а не от мелких царапин: трещина может вывести устройство из строя мгновенно, тогда как царапина редко нарушает функциональность. Это логичный выбор, ведь деформированный экран — худшая проблема, чем мелкие следы износа. Однако результат в том, что даже самое дорогое стекло все равно царапается на уровне 6 (с более глубокими бороздами на уровне 7) по шкале Мооса.

Поэтому, выбирая флагман ради "лучшей прочности", стоит помнить: сколько бы он ни стоил, стекло будет оставаться уязвимым к царапинам, а под ударом падения — к трещинам. Иначе говоря, цена сама по себе не гарантирует безупречного вида экрана с течением времени.

Напомним, современные смартфоны поражают своими характеристиками и элегантным видом, однако эстетика отходит на второй план, когда такой гаджет падает, например, со стола. Реальность такова, что даже владельцы устройств с титановыми корпусами не застрахованы от повреждений.

Также мы писали, что раньше защитные пленки для смартфонов считались едва ли не обязательной покупкой. Когда-то они помогали избежать появления трещин, однако благодаря новейшим технологиям их роль уже не столь определяющая.