Українці помічають на своїх смартфонах літеру "E" — що вона означає та як виправити

Смартфон з літерою "E" у рядку стану. Фото: скриншот/YouTube

Коли зв'язок слабшає, у статус-барі смартфона нерідко з'являється літера "E", а мобільний інтернет майже зникає. Що насправді означає цей індикатор і чому його дедалі частіше бачать абоненти в Україні?

Сайт Новини.LIVE розповідає про це.

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Чому пристрої переходять на EDGE та як із цим упоратися

Поява позначки "E" означає, що телефон перемикнувся на стандарт EDGE — проміжну технологію між 2G і 3G зі швидкістю до 384 кбіт/с. Її вистачає хіба що на текстові повідомлення у месенджерах, тоді як перегляд відео, фотографій або вебсторінок стає майже неможливим. Найчастіше це трапляється на дорогах між містами, на дачі чи в інших сільських районах, а також у підвалах, ліфтах, густих лісах, гірській місцевості, перенаселених кварталах та віддалених степових зонах. В Україні ситуацію ускладнюють відключення електроенергії: базові станції працюють від генераторів, тож оператори свідомо обмежують навантаження, і мережа "падає" до EDGE.

Якщо телефон раптом переходить на EDGE навіть у місті, причиною може бути як перевантажена 4G-мережа, так і нестабільний сигнал конкретного оператора. Найпростіше "перезавантажити" з'єднання, коротко ввімкнувши режим польоту: активуйте його, зачекайте 10-15 секунд і вимкніть. Часто цього достатньо, щоб апарат знову підхопив 4G.

Коли автоперехід не допомагає, варто тимчасово примусити пристрій працювати в 3G: у налаштуваннях SIM-карти оберіть "Переважний тип мережі" й установіть режим "3G/2G (авто)". Така тактика інколи забезпечує стабільнішу швидкість, ніж переповнений 4G. Також можна вручну вибрати іншу мережу оператора — іноді це приносить кращий результат, ніж автоматичний пошук.

Якщо ж літера "E" постійно світиться у певному районі, імовірно, покриття вашого провайдера там слабке. Перевірте карти мережі на офіційних сайтах операторів або скористайтеся відгуками інших користувачів: можливо, доцільно розглянути альтернативу зі стійкішим сигналом.

Нагадаємо, більшість сучасних смартфонів здатні автоматично перемикатися між режимами мобільного зв'язку — 2G, 3G або 4G — відповідно до сили сигналу та політики оператора. Проте іноді пристрій може надовго "застрягти" в режимі 2G і відмовлятися переходити на швидший стандарт, навіть за кращих умов прийому.

Також ми писали, що в Україні розпочато важливий етап — звільнення частотного діапазону 700 МГц. Це не лише технічний крок, а стратегічне рішення, яке відкриває шлях до впровадження 5G і зміцнює цифрову співпрацю з ЄС.