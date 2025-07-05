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Головна Технології Чому деякі кабелі мають чорний циліндр на своєму кінці

Чому деякі кабелі мають чорний циліндр на своєму кінці

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 16:12
Чорний циліндр на кабелі — що це і чому він важливий
В руках кабель з чорним циліндром. Фото: кадр з відео/YouTube

Невеликий чорний "бочонок" біля штекера зарядного чи периферійного кабелю — це не декоративний елемент. Він містить ферит і слугує щитом від електромагнітних завад, аби ваші гаджети працювали стабільно.

Про це пише SlashGear.

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Як феритове кільце захищає техніку від перешкод

Крихітний циліндр має кілька назв — феритове кільце, феритовий дросель або EMI-фільтр. Усі вони вказують на одну функцію: блокування електромагнітних (EMI) та радіочастотних (RFI) завад. Усередині — ферит, магнітний матеріал на основі оксиду заліза, що поглинає високочастотний шум у провіднику. Виробник надягає кільце під час складання кабелю або защіпає його пізніше, розміщуючи ближче до кінця.

Коли через провід іде струм, навколо утворюється електромагнітне поле, здатне заважати сусіднім пристроям — від ноутбука до медичного обладнання. Водночас сам кабель може вловлювати сторонні сигнали й "губити" дані. Ферит поглинає небажані високочастотні коливання та розсіює їх у вигляді тепла, пропускаючи лише корисний низькочастотний сигнал.

Без такого фільтра наслідки різняться: мерехтіння монітора, гудіння колонок, зниження швидкості передавання даних чи навіть їхня втрата. Тож чорний циліндр непомітно бере на себе роль "тихого охоронця", дозволяючи зарядці ноутбука, принтеру чи монітору працювати без перешкод.

Нагадаємо, Meta, яка володіє Facebook, Instagram та WhatsApp, будує підводний кабель Waterworth завдовжки 50 000 км — більше, ніж довжина екватора. Він міститиме 24 пари оптичних волокон і має покращити глобальну інфраструктуру для роботи зі штучним інтелектом.

Також ми писали, що, попри популярність бездротових технологій, заряджання гаджетів без кабелів часто виявляється не таким зручним, як здається. У багатьох випадках воно програє дротовому за швидкістю, стабільністю та ефективністю.

електроенергія гаджети фізика заряджання USB кабель
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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