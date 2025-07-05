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Главная Технологии Почему некоторые кабели имеют черный цилиндр на своем конце

Почему некоторые кабели имеют черный цилиндр на своем конце

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 16:12
Черный цилиндр на кабеле — что это и почему он важен
В руках кабель с черным цилиндром. Фото: кадр из видео/YouTube

Небольшой черный "бочонок" возле штекера зарядного или периферийного кабеля — это не декоративный элемент. Он содержит феррит и служит щитом от электромагнитных помех, чтобы ваши гаджеты работали стабильно.

Об этом пишет SlashGear.

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Как ферритовое кольцо защищает технику от помех

Крошечный цилиндр имеет несколько названий — ферритовое кольцо, ферритовый дроссель или EMI-фильтр. Все они указывают на одну функцию: блокировка электромагнитных (EMI) и радиочастотных (RFI) помех. Внутри — феррит, магнитный материал на основе оксида железа, поглощающий высокочастотный шум в проводнике. Производитель надевает кольцо во время сборки кабеля или защелкивает его позже, размещая ближе к концу.

Когда через провод идет ток, вокруг образуется электромагнитное поле, способное мешать соседним устройствам — от ноутбука до медицинского оборудования. При этом сам кабель может улавливать посторонние сигналы и "терять" данные. Феррит поглощает нежелательные высокочастотные колебания и рассеивает их в виде тепла, пропуская лишь полезный низкочастотный сигнал.

Без такого фильтра последствия различны: мерцание монитора, гудение колонок, снижение скорости передачи данных или даже их потеря. Поэтому черный цилиндр незаметно берет на себя роль "тихого охранника", позволяя зарядке ноутбука, принтера или монитора работать без помех.

Напомним, Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, строит подводный кабель Waterworth длиной 50 000 км — больше, чем длина экватора. Он будет содержать 24 пары оптических волокон и должен улучшить глобальную инфраструктуру для работы с искусственным интеллектом.

Также мы писали, что, несмотря на популярность беспроводных технологий, зарядка гаджетов без кабелей часто оказывается не такой удобной, как кажется. Во многих случаях она проигрывает проводной по скорости, стабильности и эффективности.

электроэнергия гаджеты физика зарядка USB кабель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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