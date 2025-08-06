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Чи потрібно встановлювати антивірус для MacBook у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 06:02
Захист від вірусів у macOS — чи потрібні додаткові інструменти у 2025 році
Ноутбук MacBook Pro на столі. Фото: Unsplash

У 2006 році реклама Apple "Get a Mac" сформувала уявлення, що комп'ютери Mac не бояться вірусів. Сьогодні ж і вони можуть стати мішенню для шкідників — потреба в сторонньому захисті залежить від ваших звичок і рівня ризику.

Про це пише SlashGear.

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Mac має потужний базовий набір проти шкідливого ПЗ. Система нотаризації перевіряє програми, розробники надсилають їх Apple, а після успішної перевірки додатки отримують "квиток" безпеки. Під час інсталяції App Store або Gatekeeper звіряють цей квиток і блокують підозрілі програми. Додатково працює XProtect: він у фоновому режимі сканує софт під час першого запуску чи змін у файлах і після оновлення сигнатур, використовує сигнатурне виявлення та здатен розпізнавати нові загрози.

Ці механізми не роблять систему невразливою. Користувачі все ще можуть потрапити на фішингові пастки — зокрема на сценарій, коли зловмисники імітують "блокування" комп'ютера і вимагають ввести Apple ID. Історично Mac також уражали трояни: у 2012 році Flashback інфікував близько пів мільйона пристроїв по всьому світу.

Як тримати Mac у безпеці

Дотримання базової "цифрової гігієни" суттєво знижує ризики. Уникайте сумнівних посилань та соціальної інженерії — повідомлень про "виграші" чи "повістки", а також випадкових переходів на небезпечні сайти через помилки в адресному рядку. Не встановлюйте програми з неперевірених джерел і не вимикайте захист заради "кряків": якщо софт просить відключити антивірус, це майже напевно шкідливе ПЗ. Увімкніть двофакторну автентифікацію для Apple ID та інших важливих сервісів і активуйте FileVault — шифрування ускладнює доступ до ваших даних.

Якщо ви впевнено орієнтуєтеся в онлайн-ризиках, стандартні інструменти macOS зазвичай покривають більшість випадків. Водночас для додаткового спокою можна встановити популярний антивірус — варто пам'ятати, що деякі такі програми помітно навантажують систему через постійну фонову активність.

Нагадаємо, чимало користувачів Windows із досвідом переходять на macOS — і головною причиною називають втому від технічних збоїв. У спільноті вони пояснюють своє рішення тим, що Apple дає їм бажану стабільність і передбачувану роботу без "сюрпризів".

Також ми писали, що Apple оновила лінійку MacBook Air, додавши чип M4 і покращену камеру для відеодзвінків. Крім того, ноутбуки подешевшали на 100 доларів.

Apple MacBook програмне забезпечення комп'ютери антивірус
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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