Защита от вирусов в macOS — нужны ли дополнительные инструменты в 2025 году

Ноутбук MacBook Pro на столе. Фото: Unsplash

В 2006 году реклама Apple "Get a Mac" сформировала представление, что компьютеры Mac не боятся вирусов. Сегодня же и они могут стать мишенью для вредителей — потребность в сторонней защите зависит от ваших привычек и уровня риска.

Об этом пишет SlashGear.

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Mac имеет мощный базовый набор против вредоносного ПО. Система нотаризации проверяет программы, разработчики присылают их Apple, а после успешной проверки приложения получают "билет" безопасности. Во время инсталляции App Store или Gatekeeper сверяют этот билет и блокируют подозрительные приложения. Дополнительно работает XProtect: он в фоновом режиме сканирует софт при первом запуске или изменениях в файлах и после обновления сигнатур, использует сигнатурное обнаружение и способен распознавать новые угрозы.

Эти механизмы не делают систему неуязвимой. Пользователи все еще могут попасть в фишинговые ловушки — в частности на сценарий, когда злоумышленники имитируют "блокировку" компьютера и требуют ввести Apple ID. Исторически Mac также поражали трояны: в 2012 году Flashback инфицировал около полумиллиона устройств по всему миру.

Как держать Mac в безопасности

Соблюдение базовой "цифровой гигиены" существенно снижает риски. Избегайте сомнительных ссылок и социальной инженерии — сообщений о "выигрышах" или "повестках", а также случайных переходов на опасные сайты из-за ошибок в адресной строке. Не устанавливайте программы из непроверенных источников и не выключайте защиту ради "кряков": если софт просит отключить антивирус, это почти наверняка вредоносное ПО. Включите двухфакторную аутентификацию для Apple ID и других важных сервисов и активируйте FileVault — шифрование усложняет доступ к вашим данным.

Если вы уверенно ориентируетесь в онлайн-рисках, стандартные инструменты macOS обычно покрывают большинство случаев. В то же время для дополнительного спокойствия можно установить популярный антивирус — стоит помнить, что некоторые такие программы заметно нагружают систему из-за постоянной фоновой активности.

Напомним, многие пользователи Windows с опытом переходят на macOS — и главной причиной называют усталость от технических сбоев. В сообществе они объясняют свое решение тем, что Apple дает им желаемую стабильность и предсказуемую работу без "сюрпризов".

Также мы писали, что Apple обновила линейку MacBook Air, добавив чип M4 и улучшенную камеру для видеозвонков. Кроме того, ноутбуки подешевели на 100 долларов.