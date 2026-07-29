Чи безпечно заряджати смартфон від ноутбука та чому це повільно

Смартфони, що заряжаються від ноутбуків. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Підключення смартфона до ноутбука може стати в пригоді, коли поруч немає розетки, павербанка або зарядного адаптера. Такий спосіб безпечний для батареї, однак має важливе обмеження.

Про те, чи можна безпечно заряджати смартфон від ноутбука, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чи безпечно заряджати смартфон від ноутбука

USB-порти ноутбука можуть передавати живлення іншим пристроям, тому заряджання смартфона таким способом не шкодить акумулятору.

Після підключення телефон і ноутбук автоматично узгоджують допустиму потужність. За цей процес відповідає система керування живленням смартфона, яка визначає, скільки енергії можна безпечно отримати через конкретний порт.

Тому телефон не намагатиметься забрати більше потужності, ніж здатен надати ноутбук. Аналогічний принцип використовується під час підключення смартфона до потужного мережевого адаптера.

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Водночас заряджання від ноутбука витрачає енергію його власного акумулятора. Частина живлення також втрачається під час передавання між пристроями, тому автономність комп'ютера скорочуватиметься.

Як швидко ноутбук заряджатиме телефон

Швидкість залежить від типу та характеристик USB-порту. USB-A з підтримкою USB 2.0 зазвичай передає близько 2,5 Вт, а USB 3.0 або новіший стандарт — приблизно 4,5 Вт.

Окремі USB-A порти, призначені для заряджання, можуть забезпечувати до 7,5 Вт, але в ноутбуках вони трапляються нечасто.

USB-C здатен передавати значно більше енергії. Стандарт USB Power Delivery допускає потужність до 240 Вт, однак більшість ноутбуків віддають через такі порти не більше 15 Вт.

Підтримка високої потужності в конкретному USB-C роз'ємі не завжди означає, що він може заряджати інші пристрої. У деяких ноутбуках Power Delivery працює лише на вхід і використовується для живлення самого комп'ютера.

Коли ноутбук працює від акумулятора, система може додатково обмежувати потужність USB-портів для економії заряду. Якщо одночасно підключено кілька пристроїв, доступна енергія також може розподілятися між ними.

Раніше Новини.LIVE писали, що дотримання діапазону заряду 20-80% тривалий час вважали одним із найкращих способів уповільнити зношення акумулятора. Водночас у сучасних смартфонах на стан батареї дедалі більше впливають нагрівання, навантаження та робота вбудованих систем захисту.

Також Новини.LIVE розповідали, що окремі смартфони здатні не лише заряджатися самі, а й передавати енергію іншим гаджетам. Така функція може замінити повербанк, коли поблизу немає розетки чи іншого джерела живлення.