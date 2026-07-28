Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Смартфони на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Правило заряджання смартфона в межах 20-80% роками вважалося одним із головних способів продовжити термін служби акумулятора. Однак у сучасних пристроях на стан батареї дедалі сильніше впливають інші чинники.

Про те, чому правило "20-80" поступово втрачає актуальність, розповідає редакція Новини.LIVE.

Як сучасні смартфони керують заряджанням

Раніше найбільшим ризиком для акумулятора вважали повні цикли заряджання та тривале перебування батареї біля позначки 100%.

На завершальному етапі заряджання напруга зростає, а акумулятор поповнюється повільніше. Саме тому користувачам радили не опускати рівень нижче 20% і не підіймати його вище 80%.

У сучасних смартфонах значну частину цього процесу контролює електроніка. Система регулює подавання струму, знижує потужність у критичних зонах і використовує внутрішні резерви, щоб зменшити навантаження на батарею.

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Однак контролери не можуть повністю захистити акумулятор від перегрівання. Саме висока температура залишається одним із головних чинників його прискореного зношення.

Коли батарея нагрівається вище 40-45 °C, хімічні процеси всередині неї пришвидшуються. Це поступово руйнує захисний шар на аноді та безповоротно зменшує доступну місткість.

Чи шкодить акумулятору швидке заряджання

Адаптери потужністю 120 Вт і більше можуть сильніше нагрівати смартфон, але виробники намагаються компенсувати це за допомогою нових технологій.

Для зменшення нагрівання виробники використовують двосекційні батареї, які заряджаються паралельно меншими струмами. Частину компонентів керування живленням також переносять із корпуса смартфона до зарядного адаптера.

Попри це, швидке заряджання зазвичай створює більше тепла, ніж повільне. Тому основною рекомендацією залишається захист смартфона від перегрівання.

Під час швидкого заряджання не варто запускати важкі 3D-ігри, тривалий час дивитися відео у високій якості або залишати пристрій під прямими сонячними променями.

Раніше Новини.LIVE писали, що звичка повністю розряджати смартфон перед підключенням до зарядки походить із часів старих типів акумуляторів. Для сучасних літій-іонних батарей регулярне падіння заряду до нуля, навпаки, може прискорювати зношення.

Також Новини.LIVE розповідали, що дешевий USB-кабель може майже не відрізнятися від фірмового аксесуара зовні. Водночас низька якість внутрішніх компонентів і матеріалів здатна зробити заряджання смартфона нестабільним та небезпечним.