Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году

Смартфоны на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Правило зарядки смартфона в диапазоне 20-80% на протяжении многих лет считалось одним из основных способов продлить срок службы аккумулятора. Однако в современных устройствах на состояние батареи всё сильнее влияют другие факторы.

О том, почему правило "20-80" постепенно теряет актуальность, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Как современные смартфоны управляют зарядкой

Раньше самым большим риском для аккумулятора считались полные циклы зарядки и длительное пребывание батареи вблизи отметки 100%.

На завершающем этапе зарядки напряжение растет, а аккумулятор заряжается медленнее. Именно поэтому пользователям советовали не опускать уровень ниже 20% и не поднимать его выше 80%.

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В современных смартфонах значительную часть этого процесса контролирует электроника. Система регулирует подачу тока, снижает мощность в критических зонах и использует внутренние резервы, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор.

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Однако контроллеры не могут полностью защитить аккумулятор от перегрева. Именно высокая температура остается одним из главных факторов его ускоренного износа.

Когда аккумулятор нагревается выше 40-45 °C, химические процессы внутри него ускоряются. Это постепенно разрушает защитный слой на аноде и необратимо снижает доступную ёмкость.

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Вредна ли для аккумулятора быстрая зарядка

Адаптеры мощностью 120 Вт и более могут сильнее нагревать смартфон, но производители стараются компенсировать это с помощью новых технологий.

Для уменьшения нагрева производители используют двухсекционные батареи, которые заряжаются параллельно меньшими токами. Часть компонентов управления питанием также переносят из корпуса смартфона в зарядный адаптер.

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Несмотря на это, быстрая зарядка обычно выделяет больше тепла, чем медленная. Поэтому основной рекомендацией остается защита смартфона от перегрева.

Во время быстрой зарядки не стоит запускать ресурсоемкие 3D-игры, долго смотреть видео в высоком качестве или оставлять устройство под прямыми солнечными лучами.

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Ранее Новини.LIVE писали, что привычка полностью разряжать смартфон перед подключением к зарядке уходит корнями во времена старых типов аккумуляторов. Для современных литий-ионных батарей регулярное разряжение до нуля, напротив, может ускорять износ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дешевый USB-кабель может внешне почти не отличаться от фирменного аксессуара. В то же время низкое качество внутренних компонентов и материалов способно сделать зарядку смартфона нестабильной и опасной.