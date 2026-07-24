Как часто можно заряжать смартфон, не нанося вреда аккумулятору

Смартфоны на зарядке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Привычка дожидаться полной разрядки смартфона перед подключением к зарядному устройству сохранилась ещё со времён старых аккумуляторов. Для современных литий-ионных батарей такой подход может иметь обратный эффект.

О том, как часто можно заряжать смартфон и как это влияет на аккумулятор, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Charby.

Как частота зарядки влияет на аккумулятор

Срок службы современных литий-ионных аккумуляторов обычно составляет около двух-трех лет, или примерно 300-500 циклов зарядки. После этого емкость аккумулятора может уменьшиться примерно на 20%.

При этом один цикл не равен одному подключению к розетке. Он засчитывается после суммарного использования 100% заряда, даже если смартфон подзаряжали несколько раз.

Поэтому частые короткие подзарядки не вредят современному аккумулятору. Наоборот, для него лучше регулярно получать небольшие порции энергии, чем постоянно разряжаться почти до нуля.

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Совет полностью разряжать телефон, а затем заряжать его до 100%, касался старых никелевых аккумуляторов с так называемым "эффектом памяти".

Современные литий-ионные батареи не нуждаются в регулярном прохождении полного цикла. Постоянная разрядка до нуля, напротив, может ускорять их износ.

Не соответствует действительности и утверждение, что частые короткие подзарядки быстро снижают емкость аккумулятора.

Во время использования смартфона внутри аккумулятора постепенно происходят химические изменения. Часть ионов лития накапливается на аноде, из-за чего внутреннее сопротивление возрастает, а емкость батареи снижается.

Этот процесс может ускоряться, если смартфон быстро расходует энергию во время ресурсоемких игр, регулярно разряжается почти полностью или долго остается на критически низком уровне заряда.

С течением времени батарея становится более чувствительной к таким нагрузкам, поэтому последствия глубокой разрядки могут становиться более заметными.

Какой уровень заряда считается оптимальным

Чем ближе заряд к нулю, тем большую нагрузку испытывает аккумулятор. Полная разрядка до выключения считается одним из самых нежелательных сценариев. Длительное пребывание на уровне 100% также создает дополнительную нагрузку, особенно если смартфон в это время нагревается.

Меньше всего батарея изнашивается вблизи средних значений заряда. Именно поэтому для повседневного использования часто рекомендуют придерживаться правила "20-80".

Подключать телефон к зарядке желательно ещё до того, как уровень опустится ниже 20%, а отключать можно после достижения 80-100% в зависимости от потребностей пользователя.

Когда телефон можно разрядить до нуля

Полный цикл разряда и заряда может понадобиться, если смартфон неправильно показывает остаток заряда. Например, уровень заряда может долго оставаться на одной отметке, а затем резко снизиться, или телефон выключается, хотя на экране еще отображается значительный запас заряда.

В таком случае полный цикл помогает откалибровать контроллер, определяющий процент заряда батареи. Это не восстанавливает реальную емкость аккумулятора и не улучшает его химическое состояние, однако выполнять процедуру стоит только при появлении ошибок в показателях или после длительного простоя устройства.

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