Чем опасен дешевый USB-кабель и как распознать некачественный аксессуар

Смартфон на зарядке и зарядный кабель. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Дешевый USB-кабель может показаться выгодной альтернативой фирменному аксессуару, ведь внешне они зачастую практически не отличаются. Однако качество внутренних компонентов и материалов напрямую влияет на безопасность зарядки смартфона.

О том, безопасно ли заряжать телефон дешевым USB-кабелем, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Чем опасен дешевый USB-кабель

Некачественные кабели могут нестабильно передавать ток, из-за чего смартфон будет заряжаться медленнее или сильнее нагреваться. Чрезмерный нагрев негативно влияет на литий-ионный аккумулятор и со временем может снизить его способность удерживать заряд.

В худшем случае неисправный кабель может повредить зарядный порт, вызвать короткое замыкание или вывести из строя компоненты материнской платы.

При передаче файлов между смартфоном и компьютером некачественный аксессуар также может привести к повреждению или потере данных.

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Легкое покалывание при прикосновении к металлическому разъему иногда встречается, однако резкий и болезненный удар током может свидетельствовать о неисправности кабеля или несертифицированного зарядного адаптера.

Почему дешевые кабели не всегда правильно передают ток

Для безопасной зарядки смартфона зарядный адаптер и кабель должны обмениваться информацией о допустимой мощности.

В кабелях USB-C — USB-C за это может отвечать чип E-marker, который сообщает зарядному устройству, какую силу тока способен выдержать аксессуар.

В кабелях USB-A — USB-C используется резистор на 56 кОм, который не позволяет смартфону запрашивать больше тока, чем может безопасно передать кабель.

В дешевых изделиях такие компоненты иногда отсутствуют или работают некорректно. Из-за этого зарядное устройство может подавать нестабильное питание, создавая дополнительную нагрузку на аккумулятор и внутренние компоненты телефона.

Если смартфон имеет защиту от перегрева, он автоматически снизит мощность, из-за чего зарядка станет более медленной.

Некачественные материалы также могут быстрее изнашиваться. Кабель начинает трескаться, перетираться или закорачиваться, что увеличивает риск повреждения устройства.

Как распознать некачественный USB-кабель

Перед покупкой стоит проверить наличие сертификации USB-IF, которая подтверждает прохождение тестов на безопасность и совместимость. Поскольку маркировку иногда подделывают, информацию о конкретной модели можно дополнительно проверить в официальной базе USB-IF.

На упаковке не должно быть орфографических ошибок, размытых логотипов, отсутствующих серийных номеров или других заметных дефектов. Качественный кабель обычно имеет плотную оболочку из термопластичного эластомера или нейлоновую оплетку. Он не должен быть слишком тонким, мягким или ломким.

Разъёмы должны плотно входить в гнезда смартфона и зарядного устройства, не шататься и не выпадать. Если во время зарядки телефон сильно нагревается, процесс внезапно прерывается или кабель заметно повреждён, его лучше перестать использовать.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые смартфоны способны работать в качестве портативного источника питания и заряжать другие гаджеты. Такая функция может выручить в ситуации, когда поблизости нет розетки или powerbank.

Также Новини.LIVE рассказывали, что беспроводную зарядку часто критикуют за более низкую скорость, дополнительный нагрев и возможное сокращение ресурса батареи. Чтобы проверить эти опасения, один из пользователей в течение года почти не заряжал смартфон кабелем.