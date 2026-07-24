Як часто можна заряджати смартфон без шкоди для батареї

Смартфони на зарядці. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Звичка чекати повного розрядження смартфона перед підключенням до зарядки залишилася ще з часів старих акумуляторів. Для сучасних літій-іонних батарей такий підхід може мати протилежний ефект.

Про те, як часто можна заряджати смартфон і як це впливає на акумулятор, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Charby.

Як частота заряджання впливає на батарею

Термін служби сучасних літій-іонних акумуляторів зазвичай становить близько двох-трьох років, або приблизно 300-500 циклів заряджання. Після цього місткість батареї може зменшитися орієнтовно на 20%.

Водночас один цикл не дорівнює одному підключенню до розетки. Він зараховується після сумарного використання 100% заряду, навіть якщо смартфон підзаряджали кілька разів.

Тому часті короткі підзаряджання не шкодять сучасному акумулятору. Навпаки, для нього краще регулярно отримувати невеликі порції енергії, ніж постійно розряджатися майже до нуля.

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Порада повністю розряджати телефон, а потім заряджати його до 100%, стосувалася старих нікелевих акумуляторів із так званим "ефектом пам'яті".

Сучасні літій-іонні батареї не потребують регулярного проходження повного циклу. Постійне розряджання до нуля, навпаки, може прискорювати їх зношення.

Не відповідає дійсності й твердження, що часті короткі підзаряджання швидко зменшують місткість акумулятора.

Під час використання смартфона всередині акумулятора поступово відбуваються хімічні зміни. Частина іонів літію накопичується на аноді, через що внутрішній опір зростає, а місткість батареї знижується.

Цей процес може прискорюватися, якщо смартфон швидко витрачає енергію під час важких ігор, регулярно розряджається майже повністю або довго залишається на критично низькому рівні заряду.

З віком батарея стає чутливішою до таких навантажень, тому наслідки глибокого розряджання можуть ставати помітнішими.

Який рівень заряду вважається оптимальним

Чим ближче заряд до нуля, тим більше навантаження відчуває акумулятор. Повне розряджання до вимкнення вважається одним із найбільш небажаних сценаріїв. Тривале перебування на рівні 100% також створює додаткове навантаження, особливо якщо смартфон у цей час нагрівається.

Найменше батарея зношується поблизу середніх значень заряду. Саме тому для щоденного використання часто радять дотримуватися правила "20-80".

Підключати телефон до зарядки бажано ще до того, як рівень опуститься нижче 20%, а від'єднувати можна після досягнення 80-100% залежно від потреб користувача.

Коли телефон можна розрядити до нуля

Повний цикл розряджання та заряджання може знадобитися, якщо смартфон неправильно показує залишок енергії. Наприклад, рівень може довго залишатися на одній позначці, а потім різко знизитися, або телефон вимикається, хоча на екрані ще відображається значний запас заряду.

У такому разі повний цикл допомагає відкалібрувати контролер, який визначає відсоток батареї. Це не відновлює реальну місткість акумулятора та не покращує його хімічний стан, проте виконувати процедуру варто лише за появи помилок у показниках або після тривалого простою пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядні пристрої часто залишають підключеними до розетки навіть після того, як смартфон, ноутбук чи інша техніка вже зарядилися. Хоча сучасні адаптери розраховані на тривалу роботу, за певних обставин їх безпечніше від'єднувати від електромережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що дешевий USB-кабель може майже не відрізнятися від фірмового зовні, однак його внутрішня конструкція та якість матеріалів можуть бути значно гіршими. Саме від цього залежить стабільність і безпечність заряджання смартфона.