Чи псує швидке заряджання батарею смартфона: експерти дали остаточну відповідь

Швидке заряджання смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Швидке заряджання стало звичною функцією сучасних смартфонів, однак користувачі досі сперечаються щодо його впливу на ресурс акумулятора. Фахівці пояснили, які процеси відбуваються всередині батареї та що насправді прискорює її зношення.

Про те, чи шкодить швидке заряджання акумулятору смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Live Science.

Як працює швидке заряджання

Літій-іонні акумулятори, які використовують у більшості сучасних електронних пристроїв, працюють завдяки переміщенню іонів літію між електродами.

Під час звичайного заряджання потужністю до 5 Вт цей процес відбувається повільніше, тому батарея менше нагрівається та зазнає нижчого механічного навантаження.

Швидке заряджання потужністю від 10 Вт збільшує силу струму, завдяки чому акумулятор швидше поповнює запас енергії. Водночас зростають температура та навантаження на хімічні процеси всередині батареї.

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Виробники зменшують такий вплив за допомогою конструкції акумулятора та систем керування живленням. Збільшена площа батареї допомагає краще відводити тепло, а контролери автоматично регулюють потужність заряджання.

Після досягнення приблизно 50-70% заряду потужність поступово знижується. Саме тому ближче до 100% акумулятор заряджається повільніше.

Чи шкодить швидке заряджання батареї

За словами фахівців, головним фактором прискореного зношення акумулятора є підвищена температура, а не сама висока потужність заряджання.

Сучасні смартфони оснащені системами керування батареєю, які контролюють температуру, напругу та силу струму. Якщо пристрій починає перегріватися, потужність заряджання автоматично зменшується.

Під час надзвичайно швидкого заряджання може виникати явище, відоме як "літієве покриття". У такому разі частина літію осідає на поверхні анода, через що місткість батареї поступово знижується.

Однак подібні процеси частіше виникають за несприятливих умов, зокрема через сильний перегрів або використання дешевих несертифікованих зарядних пристроїв.

Таким чином, швидке заряджання саме по собі не повинно спричиняти передчасне старіння акумулятора. Значно більшу загрозу становлять висока температура, неякісні зарядні пристрої та звичка постійно тримати смартфон зарядженим до 100%.

Раніше Новини.LIVE писали, що бездротове заряджання часто вважають менш ефективним через нижчу швидкість, додаткове нагрівання та можливий вплив на акумулятор. Щоб перевірити ці припущення на практиці, один із користувачів майже рік заряджав смартфон переважно без кабелю.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасними смартфонами можна користуватися навіть під час підключення до зарядного пристрою. Водночас регулярний запуск застосунків, перегляд відео та інше навантаження в цей момент можуть сповільнювати заряджання й негативно впливати на стан батареї.