Вредно ли для аккумулятора пользоваться смартфоном во время зарядки

Смартфон подключен к зарядному устройству, в руках разряженный смартфон. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Использование смартфона во время зарядки давно окружено противоречивыми советами и мифами. На самом деле влияние такой привычки на аккумулятор зависит не столько от самого использования, сколько от нагрузки на устройство.

О том, вредит ли аккумулятору использование смартфона во время зарядки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что происходит при использовании телефона во время зарядки

Когда смартфон подключен к зарядному устройству и одновременно используется, получаемая энергия распределяется между аккумулятором и работой самого гаджета. Часть мощности заряжает аккумулятор, а остальная обеспечивает работу дисплея, процессора, мобильной связи и запущенных приложений.

Из-за этого аккумулятор может заряжаться медленнее, чем когда смартфон лежит с выключенным экраном.

Само по себе использование смартфона во время зарядки не должно заметно сокращать срок службы аккумулятора. Негативное влияние возможно преимущественно тогда, когда одновременная зарядка и работа устройства вызывают чрезмерный нагрев.

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Высокая температура ускоряет износ литий-ионных аккумуляторов, однако при выполнении обычных задач, например чтении почты или просмотре сайтов, критический нагрев маловероятен.

Большая нагрузка возникает во время длительных игр, редактирования видео и других ресурсоемких задач.

Когда использование смартфона нежелательно

Отложить телефон стоит, если корпус стал чрезмерно горячим, зарядка существенно замедлилась или система начала снижать производительность.

Также не стоит запускать длительные игры или другие ресурсоемкие приложения, если смартфон одновременно использует быструю зарядку и заметно нагревается.

При обычной нагрузке пользоваться телефоном во время зарядки можно, однако для сохранения батареи важно не допускать сильного перегрева.

Ранее Новини.LIVE писали, что полностью разряжать смартфон перед каждым подключением к зарядному устройству не нужно. Такая привычка была актуальна для старых типов аккумуляторов, тогда как современным литий-ионным батареям регулярное снижение заряда до нуля может только навредить.

Также Новини.LIVE сообщали, что дешевые USB-кабели могут внешне почти не отличаться от фирменных аксессуаров. Однако низкое качество внутренних компонентов и материалов может повлиять на стабильность и безопасность зарядки смартфона.