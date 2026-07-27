Підключення смартфона до зарядки, розряджений смартфон в руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Користування смартфоном під час заряджання давно оточене суперечливими порадами та міфами. Насправді вплив такої звички на акумулятор залежить не стільки від самого використання, скільки від навантаження на пристрій.

Про те, чи шкодить батареї використання смартфона під час заряджання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що відбувається під час використання телефона на зарядці

Коли смартфон підключений до зарядного пристрою та водночас використовується, отримана енергія розподіляється між акумулятором і роботою самого гаджета. Частина потужності заряджає батарею, а решта забезпечує роботу дисплея, процесора, мобільного зв'язку та запущених застосунків.

Через це акумулятор може поповнюватися повільніше, ніж тоді, коли смартфон лежить із вимкненим екраном.

Саме по собі використання смартфона під час заряджання не повинно помітно скорочувати строк служби батареї. Негативний вплив можливий переважно тоді, коли одночасне заряджання та робота пристрою спричиняють надмірне нагрівання.

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Висока температура прискорює зношення літій-іонних акумуляторів, однак за звичайних завдань, наприклад читання пошти або перегляду сайтів, критичне нагрівання малоймовірне.

Більше навантаження виникає під час тривалих ігор, редагування відео та інших ресурсомістких завдань.

Коли використання смартфона небажане

Відкласти телефон варто, якщо корпус став надмірно гарячим, заряджання суттєво сповільнилося або система почала знижувати продуктивність.

Також не варто запускати тривалі ігри чи інші вимогливі програми, якщо смартфон одночасно використовує швидке заряджання та помітно нагрівається.

За звичайного навантаження користуватися телефоном під час заряджання можна, однак для збереження батареї важливо не допускати сильного перегрівання.

Раніше Новини.LIVE писали, що повністю розряджати смартфон перед кожним підключенням до зарядного пристрою не потрібно. Така звичка була актуальною для старих типів акумуляторів, тоді як сучасним літій-іонним батареям регулярне падіння заряду до нуля може лише нашкодити.

Також Новини.LIVE розповідали, що дешеві USB-кабелі можуть майже не відрізнятися від фірмових аксесуарів зовні. Однак низька якість внутрішніх компонентів і матеріалів здатна впливати на стабільність та безпечність заряджання смартфона.