Як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання смартфона

Кабелі типу USB-C. Фото: Freepik, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Однаковий роз'єм USB-C не означає, що всі кабелі заряджають пристрої з однаковою швидкістю. Реальні можливості аксесуара залежать від його потужності, підтримуваних стандартів і сумісності з адаптером та смартфоном.

Про те, як визначити підтримку швидкого заряджання кабелем USB-C, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому не кожен USB-C кабель заряджає швидко

Наявність роз'єму USB-C сама по собі не гарантує підтримки високої потужності. Деякі кабелі розраховані на заряджання смартфонів і ноутбуків, тоді як інші передають лише базовий рівень живлення.

Кабелі USB-C — USB-C зазвичай краще підходять для швидкого заряджання, однак і серед них є моделі з різними характеристиками. Найнадійнішим орієнтиром є маркування з максимальною потужністю, наприклад 60 або 100 Вт, а також сертифікація USB Implementers Forum.

З кабелями USB-A — USB-C ситуація складніша. Багато з них не підтримують стандарт Power Delivery і можуть обмежувати потужність заряджання. У такому разі смартфон продовжить поповнювати батарею, але робитиме це повільніше.

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Окремі виробники, зокрема Oppo та OnePlus, використовують фірмові кабелі й протоколи, які забезпечують високу потужність лише в поєднанні із сумісним смартфоном та оригінальним адаптером. З іншим обладнанням швидкість може бути нижчою.

Що перевірити перед використанням кабелю

Насамперед потрібно з'ясувати, яку максимальну потужність підтримує смартфон. Якщо пристрій розрахований на 60 Вт, а кабель передає лише 36 Вт, саме він обмежуватиме швидкість заряджання.

Потужність зазвичай вказують на упаковці, самому кабелі або в описі товару. Для багатьох смартфонів підійдуть моделі на 60 Вт, тоді як ноутбукам частіше потрібні кабелі на 100 Вт і більше.

Варто також перевірити наявність сертифікації USB-IF і чіткого маркування характеристик. Це знижує ризик придбати аксесуар, який не витримує заявленого навантаження.

Не слід орієнтуватися лише на форму роз'єму або напис USB-C. Недорогі кабелі можуть підтримувати тільки повільне заряджання, навіть якщо зовні майже не відрізняються від потужніших моделей.

Раніше Новини.LIVE писали, що зовнішня схожість дешевого USB-кабелю з фірмовим аксесуаром не свідчить про однакову якість. Надійність і безпечність заряджання залежать насамперед від матеріалів та внутрішніх компонентів кабелю.

Також Новини.LIVE розповідали, що неправильне заряджання може прискорити втрату ресурсу акумулятора смартфона. Найбільше батареї шкодять часте поповнення заряду до 100%, регулярне розрядження до нуля та перегрів пристрою.