Как проверить, поддерживает ли кабель USB-C быструю зарядку смартфона

Кабели типа USB-C. Фото: Freepik, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Одинаковый разъем USB-C не означает, что все кабели заряжают устройства с одинаковой скоростью. Реальные возможности аксессуара зависят от его мощности, поддерживаемых стандартов и совместимости с адаптером и смартфоном.

О том, как определить поддержку быстрой зарядки кабелем USB-C, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему не каждый кабель USB-C заряжает быстро

Наличие разъема USB-C само по себе не гарантирует поддержки высокой мощности. Некоторые кабели рассчитаны на зарядку смартфонов и ноутбуков, тогда как другие обеспечивают лишь базовый уровень питания.

Кабели USB-C — USB-C обычно лучше подходят для быстрой зарядки, однако и среди них есть модели с разными характеристиками. Самым надёжным ориентиром является маркировка с указанием максимальной мощности, например 60 или 100 Вт, а также сертификация USB Implementers Forum.

С кабелями USB-A — USB-C ситуация сложнее. Многие из них не поддерживают стандарт Power Delivery и могут ограничивать мощность зарядки. В таком случае смартфон продолжит заряжать аккумулятор, но будет делать это медленнее.

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Некоторые производители, в частности Oppo и OnePlus, используют фирменные кабели и протоколы, которые обеспечивают высокую мощность только в сочетании с совместимым смартфоном и оригинальным адаптером. С другим оборудованием скорость может быть ниже.

Что нужно проверить перед использованием кабеля

Прежде всего нужно выяснить, какую максимальную мощность поддерживает смартфон. Если устройство рассчитано на 60 Вт, а кабель передает только 36 Вт, именно он будет ограничивать скорость зарядки.

Мощность обычно указывается на упаковке, на самом кабеле или в описании товара. Для многих смартфонов подойдут модели на 60 Вт, тогда как ноутбукам чаще требуются кабели на 100 Вт и более.

Стоит также проверить наличие сертификации USB-IF и четкой маркировки характеристик. Это снижает риск приобрести аксессуар, который не выдержит заявленной нагрузки.

Не следует ориентироваться только на форму разъема или надпись USB-C. Недорогие кабели могут поддерживать только медленную зарядку, даже если внешне почти не отличаются от более мощных моделей.

Ранее Новини.LIVE писали, что внешнее сходство дешевого USB-кабеля с фирменным аксессуаром не свидетельствует об одинаковом качестве. Надежность и безопасность зарядки зависят прежде всего от материалов и внутренних компонентов кабеля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что неправильная зарядка может ускорить износ аккумулятора смартфона. Больше всего батарее вредят частые зарядки до 100%, регулярные разряды до нуля и перегрев устройства.