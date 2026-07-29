Безопасно ли заряжать смартфон от ноутбука и почему это происходит медленно

Смартфоны, которые заряжаются от ноутбуков. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Подключение смартфона к ноутбуку может пригодиться, когда поблизости нет розетки, портативного зарядного устройства или зарядного адаптера. Такой способ безопасен для аккумулятора, однако имеет важное ограничение.

О том, можно ли безопасно заряжать смартфон от ноутбука, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Безопасно ли заряжать смартфон от ноутбука

USB-порты ноутбука могут передавать питание другим устройствам, поэтому зарядка смартфона таким способом не наносит вреда аккумулятору.

После подключения телефон и ноутбук автоматически согласовывают допустимую мощность. За этот процесс отвечает система управления питанием смартфона, которая определяет, сколько энергии можно безопасно получить через конкретный порт.

Поэтому телефон не будет пытаться потреблять больше мощности, чем способен предоставить ноутбук. Аналогичный принцип используется при подключении смартфона к мощному сетевому адаптеру.

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В то же время зарядка от ноутбука расходует энергию его собственного аккумулятора. Часть энергии также теряется при передаче между устройствами, поэтому автономность компьютера будет сокращаться.

Как быстро ноутбук будет заряжать телефон

Скорость зависит от типа и характеристик USB-порта. USB-A с поддержкой USB 2.0 обычно передает около 2,5 Вт, а USB 3.0 или более новый стандарт — примерно 4,5 Вт.

Отдельные USB-A-порты, предназначенные для зарядки, могут обеспечивать до 7,5 Вт, но в ноутбуках они встречаются нечасто.

USB-C способен передавать значительно больше энергии. Стандарт USB Power Delivery допускает мощность до 240 Вт, однако большинство ноутбуков выдают через такие порты не более 15 Вт.

Поддержка высокой мощности в конкретном разъеме USB-C не всегда означает, что он может заряжать другие устройства. В некоторых ноутбуках Power Delivery работает только на входе и используется для питания самого компьютера.

Когда ноутбук работает от аккумулятора, система может дополнительно ограничивать мощность USB-портов для экономии заряда. Если одновременно подключено несколько устройств, доступная энергия также может распределяться между ними.

Ранее Новини.LIVE писали, что соблюдение диапазона заряда 20-80% долгое время считалось одним из лучших способов замедлить износ аккумулятора. В то же время в современных смартфонах на состояние батареи всё больше влияют нагрев, нагрузка и работа встроенных систем защиты.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые смартфоны способны не только заряжаться сами, но и передавать энергию другим гаджетам. Такая функция может заменить внешний аккумулятор, когда поблизости нет розетки или другого источника питания.