TikTok можуть оштрафувати на 500 млн євро — як до цього причетний Китай

Логотип TikTok на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Ірландська комісія із захисту даних готується накласти на компанію ByteDance Ltd., власника TikTok, штраф, що перевищує 500 млн євро. Розслідування встановило, що відеосервіс незаконно передавав дані європейських користувачів до Китаю, порушуючи норми Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

Про це пише Bloomberg.

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Що відомо про штрафування TikTok

За попередньою інформацією, рішення мають оголосити до кінця місяця, і TikTok, ймовірно, зобов'яжуть зупинити таку обробку даних у встановлені терміни.

Це може стати третім за величиною штрафом у межах GDPR після санкцій у 1,2 млрд євро проти Meta Platforms Inc. та 746 млн євро проти Amazon.com Inc. Попередньо TikTok уже штрафували на 345 млн євро за порушення під час обробки даних дітей.

Ситуація з ЄС розгортається паралельно з тиском на ByteDance у США: компанія має дотриматися вимоги до 5 квітня про пошук покупця для американського сегмента TikTok, інакше застосунок можуть заборонити в країні. Водночас кілька великих компаній, серед яких Amazon.com Inc. та AppLovin Corp., зацікавлені в поглинанні цього бізнесу, раніше оціненого приблизно в 60 млрд євро.

На додачу до перевірок щодо захисту даних, TikTok також перебуває під пильною увагою Європейського Союзу через підозри про неналежну модерацію контенту та ризики для неповнолітніх користувачів.

Нагадаємо, засновник платформи OnlyFans подав заяву на викуп TikTok. Пропозицію на придбання він подав від імені стартапу Zoop і повідомив, що переговори вже тривають.

Також ми писали, що Джефф Безос, засновник Amazon, подав заявку на придбання TikTok. Підприємець планує інтегрувати платформу в логістичну структуру компанії.